«Мини-копия»: Дженнифер Лопес сняла в новом клипе свою 10-летнюю дочь

Главной идеей песни и клипа стала борьба певицы, как женщины, со стихиями, причем как со внешними, так и со внутренними. По словам Лопес, основной посыл композиции – доказать себе и другим, что "ее возможности безграничны": "Я действительно чего-то стою! Я многого заслуживаю! Я что-то значу! Мои возможности безграничны!", – утверждает артистка.

Отметим, что в музыкальном видео певица снялась вместе со своей 10-летней дочерью Эммой. В клипе девочка появляется в тех же нарядах, что и ее мама, и полностью копирует ее движения.