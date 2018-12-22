Сб, 22.12.2018
Великобритания в ужасе! Меган Маркл новым выходом нарушила сразу три правила королевского протокола СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Анастасия Волочкова в «голом» платье довела до экстаза фанатов

Анастасия Волочкова в «голом» платье довела до экстаза фанатов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Анастасия Волочкова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Анастасия Волочкова порадовала подписчиков концертным снимком. Она продемонстрировала наряд, в котором выступала в Люберцах, пишет 7d.org.ua.

Анастасия вышла на сцену в «голом» платье из сетки, на которую нашиты прикрывающие интимные места декоративные элементы.

Фанаты пришли в восторг от фигуры артистки, которую подчеркнул наряд. Многие посоветовали артитке отказать от ее любимых шпагатов и снимков в микро-бикини и радовать подобными кадрами. Хейтеры снова были недовольны. По их мнению, фото явно отредактировано, особенно талия.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ