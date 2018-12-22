Анастасия Волочкова в «голом» платье довела до экстаза фанатов

Анастасия вышла на сцену в «голом» платье из сетки, на которую нашиты прикрывающие интимные места декоративные элементы.

Фанаты пришли в восторг от фигуры артистки, которую подчеркнул наряд. Многие посоветовали артитке отказать от ее любимых шпагатов и снимков в микро-бикини и радовать подобными кадрами. Хейтеры снова были недовольны. По их мнению, фото явно отредактировано, особенно талия.