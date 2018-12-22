Анастасия Волочкова в «голом» платье довела до экстаза фанатов
22 декабря 2018, 14:50
Анастасия Волочкова порадовала подписчиков концертным снимком. Она продемонстрировала наряд, в котором выступала в Люберцах, пишет 7d.org.ua.
Анастасия вышла на сцену в «голом» платье из сетки, на которую нашиты прикрывающие интимные места декоративные элементы.
Фанаты пришли в восторг от фигуры артистки, которую подчеркнул наряд. Многие посоветовали артитке отказать от ее любимых шпагатов и снимков в микро-бикини и радовать подобными кадрами. Хейтеры снова были недовольны. По их мнению, фото явно отредактировано, особенно талия.