«Она выпивала прямо на сцене»: Наргиз Закирову обвинили в срыве выступлений

Прошло пять лет с тех пор, как Наргиз Закирова прославилась на всю страну благодаря участию в шоу «Голос». Ее феноменальный вокал настолько впечатлил зрителей, что артистка смогла занять второе место в сезоне, а после записала несколько хитов. Сейчас певица гастролирует по всей стране, но многие организаторы остаются недовольны ее поведением.

Наргиз Закирова. ФОТО: youtube.com

Как объяснил концертный директор Сергей Лавров, Наргиз стала все чаще выходить на сцену в нетрезвом виде, периодически срывая выступления. Из-за этого количество мероприятий, на которых может выступить звезда, заметно сократилось.

«Есть артисты, которые напиваются на концерте и еле уходят со сцены. Наргиз, например. Раньше она выходила в наглую к зрителям с бутылкой виски и прямо на сцене бухала. Это происходило не на корпоративах, а на кассовых концертах, на которые зрители покупали билеты. Потом, когда люди начали возмущаться, а некоторые даже выходить из зала, она стала умнее. Теперь она переливает виски в бутылку с колой и идет на сцену. К тому же, она просит, чтобы машину ей подавали исключительно со спальным местом. Организаторы вынуждены переделывать автобусы, чтобы организовать певице полноценную кровать. Снимают ряд сидений, покупают матрасы. Помимо денежных растрат, еще возникают проблемы с полицией. Не в каждый же автобус разрешается кровать впихнуть», — рассказал Лавров.

По словам концертного директора, проблемы возникают и из-за неорганизованности Наргиз. Звезда якобы может отказаться от выступления всего за несколько дней до назначенной даты, что оборачивается приличными финансовыми потерями. «Она может сказать: «Извините, я не в голосе, нужно отменять концерт!» Знаете, как часто у нее случаются отмены? Она просыпается и говорит: «Во Владимир не поеду. Голос не звучит!» В Архангельске тоже перенос будет. Через три дня у нее должен был быть концерт в Ессентуках. Артистка тоже решила не ехать. И так происходит концерт за концертом», — заявил Сергей.

Из-за постоянного срыва гастролей и чрезмерно большого райдера с Закировой уже отказываются работать некоторые организаторы. Так, Сергей Лавров решил временно перестать сотрудничать со звездой «Голоса».

«Наргиз действительно стала неуправляемой. Например, наша компания отказывается с ней сотрудничать. Я уже сказал директору артистки, что так работать больше невозможно. Из-за ее капризов мы вынуждены делать высокие цены на билеты. А за такие деньги народ на нее ходить не хочет. Раньше мы были готовы терпеть ее капризы, потому что Наргиз собирала аншлаги. Но теперь у нее максимум ползала. Так было и в Самаре, и в Екатеринбурге, и в Челябинске. Лучше работать с другими», — подчеркнул Сергей.