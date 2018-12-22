Ученые назвали три возраста самых одиноких людей

По мнению экспертов, на третьем десятке люди часто отгораживаются от окружающих из-за недовольства собой: им кажется, что они выбрали в жизни неправильный путь, в то время как друзья и знакомые приняли более правильные решения.

Когда человеку исполняется 50–55 лет, у него появляются проблемы со здоровьем, из-за чего возникают мысли о смерти. А в совсем преклонном возрасте душевное состояние может ухудшить потеря близкого человека и собственная физическая слабость.