Сб, 22.12.2018
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  • Спел на русском: упорный Уку Сувисте прошел в полуфинал «Голос 7»

Спел на русском: упорный Уку Сувисте прошел в полуфинал «Голос 7»
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Uku Suviste pääses Vene talendisaates juba poolfinaali

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Невероятно талантливый Уку Сувисте в очередной раз доказал всему миру, что эстонцы - поющий народ, когда прошел в полуфинал российской программы «Голос 7».

Для четвертьфинала Уку вместе с наставником Ани Лорак выбрали русскоязычную песню «Кеды».

Легендарная эстонская певица Анне Вески, которая очень популярна и у наших восточных соседей, сказала, что, по ее мнению, удачным выступлениям на «Голосе» Уку помогли его замечательный голос и опыт.

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