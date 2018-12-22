Спел на русском: упорный Уку Сувисте прошел в полуфинал «Голос 7»ВИДЕО
22 декабря 2018, 10:22
Невероятно талантливый Уку Сувисте в очередной раз доказал всему миру, что эстонцы - поющий народ, когда прошел в полуфинал российской программы «Голос 7».
Для четвертьфинала Уку вместе с наставником Ани Лорак выбрали русскоязычную песню «Кеды».
Легендарная эстонская певица Анне Вески, которая очень популярна и у наших восточных соседей, сказала, что, по ее мнению, удачным выступлениям на «Голосе» Уку помогли его замечательный голос и опыт.