Галерея: на «Большой Stand-Up» Павла Воли пришли тысячи людей
22 декабря 2018, 9:57
В пятницу, 21 декабря в ледовом холле Tondiraba в Таллинне со своим новым грандиозным «Большим Stand-Up-ом»выступил один из самых дерзких резидентов телевизионного проекта Comedy Club Павел Воля.
Вечер начался с огромной очереди ко входу в ледовый холл - люди стояли на морозе более двадцати минут.
Зал был забит почти полностью. Как оказалось, послушать юмориста пришли люди абсолютно разных возрастов: от 20 до 50 лет.
Портал Limon.ee собрал подборку цитат юмориста. Читай и веселись!