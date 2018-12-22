Сб, 22.12.2018
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  • Галерея: на «Большой Stand-Up» Павла Воли пришли тысячи людей

Галерея: на «Большой Stand-Up» Павла Воли пришли тысячи людей

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В пятницу, 21 декабря в ледовом холле Tondiraba в Таллинне со своим новым грандиозным «Большим Stand-Up-ом»выступил один из самых дерзких резидентов телевизионного проекта Comedy Club Павел Воля.

Вечер начался с огромной очереди ко входу в ледовый холл - люди стояли на морозе более двадцати минут.

Зал был забит почти полностью. Как оказалось, послушать юмориста пришли люди абсолютно разных возрастов: от 20 до 50 лет.

Портал Limon.ee собрал подборку цитат юмориста. Читай и веселись!

  1. "Мы в Европе, все строго. Сказали "не снимать" - не снимаем... но кто-то исподтишка все равно держит телефон в режиме съемки".
  2. "Если ребенок позвонит, скажи, мать умерла, а через 2 часа перезвонишь".
  3. "У тебя Nokia? Молодец, девушки, обратите на него внимание, это "мужик-все в дом"".
  4. "Люди на первых рядах, вы элитные, с Виймси, наверное? Ты из соседнего дома? А выглядишь, будто из Копли".
  5. "Дети делятся на 3 типа: твой - гениальный; дети друзей - похуже, но их надо любить, чтобы твой на их фоне был еще более гениальным; и дети, которые садятся сзади тебя в самолете и начинают бить ногами в спинку кресла, которые орут в магазине - чужие".
  6. "Давайте будем честными: меня может от***дить любая мать".
  7. "Среднестатистический мужчина выглядит так, будто он два года назад утонул, а сейчас вернулся слегка опухший и воду через зубы сплевывает".
  8. "Мужская косметика не развивается. Нам только добавляют 2в1, 3в1, 8в1 - дебил же не справится с двумя тюбиками".
  9. "Мужчины смотрят на брови только в двух случаях: если это одна бровь или если их нет совсем".
  10. "Обожаю Эстонию: 3 раза отрепетировать, чтобы в нужный момент обо**аться".

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