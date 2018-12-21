Мужчина благодаря ошибке получил почти 45 тысяч евро

Мужчина играл в одну и ту же лотерею много лет, используя числа 2-4-7-12-31. Однако когда 70-летний американец последний раз заполнял билет, он случайно вписал 11 вместо 12. Эта ошибка принесла ему 50 015 долларов (почти 45 000 евро). Американец признался, что числа 2 и 7 связаны с его датой рождения, 4 — с годовщиной свадьбы, а происхождение чисел 12 и 31 он не помнит.