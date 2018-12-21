На пригородном поезде и с потрепанным чемоданчиком: Елизавета II отправилась встречать Рождество

По протоколу порядок прибытия родственников определяется их статусом. Так, принц Гарри и Меган как младшие по рангу должны приехать первыми. Занимающие первые места в списке престолонаследования принц Чарльз и принц Уильям с женами Камиллой и Кейт Миддлтон прибудут позже.

Как сообщает Daily Mail, 92-летняя королева приехала на станцию Кингс-Линн обычным пригородным поездом, отправлявшимся с лондонского вокзала Кингс-Кросс. Ее Величество ехала в вагоне первого класса. Ранее королева чаще всего пользовалась специальным Королевским поездом, в котором есть спальный вагон и ванная. Однако его содержание обходится довольно дорого. Поэтому последние годы Елизавета выбирает менее роскошный способ передвижения.

Отмечается, что королева прибыла в Сандрингем в одиночестве. Ее 97-летний супруг принц Филипп на этот раз не составил ей компанию. Предполагают, что он доберется до Сандрингема машиной или вертолетом.

В интернете появились кадры прибытия Елизаветы на станцию Кингс-Линн. Она выглядела очень элегантно в пальто цвета верблюжьей шерсти, черных перчатках, с черной сумочкой. На голове монарха был платок от Burberry. Елизавета прошлась по платформе в окружении телохранителей и спешащих по своим делам других пассажиров, многие из которых даже не осознали, кто идет рядом с ними.