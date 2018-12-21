Лобода объяснила, почему не может рассказывать, кто отец ее ребенка

Светлана Лобода стала первой гостьей шоу GazLive на новой площадке — напомним, канал на Youtube был заблокирован из-за нарушений рекламных ограничений, пишет Лайф.
В интервью рэперу Басте певица призналась, что её сдерживают контрактные обязательства.
Во время разговора Василий Вакуленко (он же Баста) стал зачитывать ей вопросы от пользователей.
"Правда, что отцом вашего последнего ребёнка является солист группы Rammstein?", - спросил пользователь с нимком VLADI_STASHEVSKY
С ответом Лобода не торопилась и какое-то время просто молчала, но затем всё-таки объяснила:
"Мне не очень можно об этом рассказывать — у меня контракт...", - сказала Светлана.
Напомним, информация о том, что Лобода встречается с Тиллем Линдеманном и родила ему ребёнка, муссируется в СМИ уже больше года. Журналисты не раз заставали их вместе и даже сняли, как солист Rammstein встречал её в роддоме. Однако официального подтверждения их отношений, по всей видимости, в пиар-целях, пока не было.