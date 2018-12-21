Лобода объяснила, почему не может рассказывать, кто отец ее ребенка

В интервью рэперу Басте певица призналась, что её сдерживают контрактные обязательства.

Во время разговора Василий Вакуленко (он же Баста) стал зачитывать ей вопросы от пользователей.

"Правда, что отцом вашего последнего ребёнка является солист группы Rammstein?", - спросил пользователь с нимком VLADI_STASHEVSKY

С ответом Лобода не торопилась и какое-то время просто молчала, но затем всё-таки объяснила:

"Мне не очень можно об этом рассказывать — у меня контракт...", - сказала Светлана.