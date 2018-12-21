Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин проводит новогодние праздники

По его словам, президент России не может «на неделю уйти в новогоднюю нирвану», так как его рабочий график всегда непредсказуем.

«Я думаю, что президент даже не может себе позволить одного полного дня отдыха, потому что бумаги все равно идут, страна все равно живет», — объяснил Песков.

Однако раскрывать планы Путина на эти праздники он не стал. Среди прочего, пресс-секретарь президента России также поведал журналистам, что у президента нет мобильного телефона.