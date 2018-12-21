Кому из знаков Зодиака нельзя упустить удачу в эту пятницу: гороскоп на 21 декабря

Овен

Вы сегодня сможете совершить маленькое чудо, надо только очень захотеть. Пусть близкие сами догадаются, кто это сделал, пишет Segodnya.

Телец

Не вступайте сегодня в споры и ни с кем не соревнуйтесь. Если вы не будете единственным претендентом на что-то, то это что-то вам не достанется.

Близнецы

Сегодня вы будете несколько наблюдательней других, поэтому сможете предсказать ближайшие события. И не нужно искать у себя в родословной цыган.

Рак

В этот день вы будете склонны к мистицизму. Если вам совершенно нечем заняться, можете попробовать вызывать духов — должно получиться.

Лев

Не суетитесь и не спешите. Ничего, кроме головной боли и неприятностей это не принесет. Нынче вам показаны спокойствие и рассудительность.

Дева

Возможно, вы будете сегодня слишком агрессивны. Причины для такого поведения нет, так что будьте осмотрительны, с такими вещами шутки плохи.

Весы

Ваши близкие и коллеги не виноваты, что у вас плохое настроение. Либо справьтесь со своим негативом, либо не портьте жизнь окружающим.

Скорпион

Делиться конфиденциальной информацией с людьми, не имеющими к ней отошения, не нужно, особенно сегодня. А то наживете себе врагов.

Стрелец

Ваши друзья давно и безуспешно пытаются донести до вас некую важную информацию. Прислушивайтесь к ним, они желают вам добра.

Козерог

Самые неожиданные совпадения произойдут сегодня. Нынешний день будет удачен для людей авантюрных, только не перегибайте палку.

Водолей

Изящество вашей манеры выражаться будет высоко оценено слушателями. Не сдерживайте этого стремления, общайтесь в свое удовольствие.

Рыбы