Анна Седокова собрается родить четвертого ребенка

Анна Седокова переполошила фанатов. Комментируя видео на песню Иды Галич на песню «Надо найти тебя», актриса заявила о планах родить четвертого ребенка, пишет 7d.org.ua.
Анна Седокова умеет мастерски интриговать. В свежей публикации артистка призналась, что планирует пойти «на актерский в Театральный». Но займется она этим, только когда родит еще одного ребенка.
Я считаю , что твой день должен начаться так 😂❤️😘 @galichida Надоооо найти тебя ! Скажи Ида, я подруга года, что не палила видео до последнего? 😂 Хотя его уже давно можно было выкладывать 😂😂😂 Вообще, я планирую сейчас на актерский в Театральный опять поступать , сейчас рожу ещё одного и сразу поступать ! Хотя с таким талантом я уверенна мне и без учебы можно , сразу в Большой Театр !!! В Буфет 😂😂😂😂 Отличного дня ! Ваша Анна Владимировна ❤️
Поклонники были озадачены. В кадре Анна запечатлена беременной и многие решили, что артистка уже готовится к пополнению. Лишь некоторые поняли, что Седокова так оригинально шутит.