«Идите лесом»: Лазарев со слезами на глазах вступился за сына

Ниже артист написал, что чуть не разрыдался, наблюдая за выступлением сына. Артист отметил, что хочет пересматривать эту запись бесконечно. Также Лазарев вступился за Никиту, заранее послав злопыхателей подальше.

"🌲Новогодний Утренник в садике у Никиты... скажу Вам честно, я сидел с мокрыми глазами , не мог поверить, что мой Ник так быстро повзрослел... как он выступал, как готовился!! Как он старался! Честно, это такое счастье!! Делюсь с вами самым сокровенным, поэтому все, кто хочет излить желчь или пустить неуместные комментарии– не надо... идите лесом... Я на это видео могу смотреть часами... Безграничная любовь..." (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) , – писали интернет-обыватели.