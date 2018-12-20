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  • «Идите лесом»: Лазарев со слезами на глазах вступился за сына

«Идите лесом»: Лазарев со слезами на глазах вступился за сына

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Сергей Лазарев

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS / Scanpix

Сергей Лазарев души не чает в сыне Никите. Певец не может поверить, что его отпрыск так быстро растет, пишут Дни.ру.

Сергей опубликовал в личном микроблоге видеозапись с детского утренника. В кадре его наследник весело отплясывает у елки в компании сверстников.

Ниже артист написал, что чуть не разрыдался, наблюдая за выступлением сына. Артист отметил, что хочет пересматривать эту запись бесконечно. Также Лазарев вступился за Никиту, заранее  послав злопыхателей подальше.

"🌲Новогодний Утренник в садике у Никиты... скажу Вам честно, я сидел с мокрыми глазами , не мог поверить, что мой Ник так быстро повзрослел... как он выступал, как готовился!! Как он старался! Честно, это такое счастье!! Делюсь с вами самым сокровенным, поэтому все, кто хочет излить желчь или пустить неуместные комментарии– не надо... идите лесом... Я на это видео могу смотреть часами... Безграничная любовь..." (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) , – писали интернет-обыватели.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, 23 декабря 2016 года Сергей Лазарев признался, что в 2014-м у него родился сын Никита. Сей радостный факт артист скрывал по нескольким причинам. Главная – нежелание делать из сына звезду в столь юном возрасте. Позже Филипп Киркоров рассказал в интервью, что наследника Сергею Лазареву родила суррогатная мать.

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