Переживающий расставание Билан лишился волос

Артист признался, что за последние два года его мироощущение кардинально изменилось. Певец собирался создать семью, но его планы внезапно рухнули.

Билан рассказал, что очень переживал, на фоне стресса даже несколько раз побрился налысо. "Я не болел, как писали, просто мне было морально непросто", – отметила знаменитость. Дмитрий считает, что пережил кризис среднего возраста.

Певец не рассказывает, с кем именно пытался построить серьезные отношения. Он взял себе за правило не комментировать личную жизнь. "Моя любовная линия всегда завуалирована в музыке. Все, что происходит со мной в личном плане, можно расковырять, почитав тексты", – лукаво сообщил вокалист.