«Любовнички»: сияющую Пугачеву сняли рядом с известным артистом

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Игорь Николаев опубликовал старую фотографию, сделанную во время его пребывания в Японии. Рядом с артистом фотограф запечатлел сияющую улыбкой Аллу Пугачеву в зеленой тунике и синих леггинсах. Образ завершала фирменная копна рыжих волос.

«ЯПОНИЯ... судя по цифрам в правом нижнем углу, 87-й год прошлого века... только сейчас, 31 год спустя, разглядел, что глаза-то у меня почему-то закрыты👀)) видимо, медитирую😂 Даа, чудесное время!.. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – подписал кадр Николаев.

Архивное фото вызвало фурор у подписчиков артиста. «Игорь какие же классные с Аллой👍так приятно смотреть на такие фото», «Оригинальное фото, исходит энергетика🔮 притягивающе. Эстетично и красиво 😎. 🎇С наступающим вас», «Вот красавчики какие!», «Какая здесь Алла Борисовна красивая», «В молодости все прекрасно где бы мы не находились», «Япошечки!» – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.