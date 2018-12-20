Чт, 20.12.2018
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  • Галерея и видео: в Таллинне конторские работники накрыли стол посреди моря, разделись и отметили Рождество

Галерея и видео: в Таллинне конторские работники накрыли стол посреди моря, разделись и отметили Рождество

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Столичные моржи и моржихи собрались сегодня в микрорайоне Каларанна (Таллинн), недалеко от бывшего Горхолла. Приспособленные к морозах мужчины и женщины купались, пили шампанское и закусывали. 

На улице мороз, а эти закаленные конторские рабочие решили отметить Рождество по-своему. Они накрыли праздничный стол прямо в Финском заливе. Разделись до плавок и купальников, после чего окунулись в ледяные воды нашего Балтийского моря. Пили и закусывали прямо в воде. 

Один из участников мероприятия сказал, что в воде не так холодно, как кажется. 

Неподалеку с собачкой гуляла Эвелин Ильвес, которая тоже любит купаться в холодном море и не боится морозов. Сегодня женщина купаться не рискнула, планирует это сделать завтра. 

Смотрите видео и галерею! А вы бы осмелились?

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