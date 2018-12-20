«Как порядочный человек»: Владимир Путин сказал, что женится!

«Как порядочный человек когда-то должен буду это сделать», — сказал глава государства в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Президент в свою очередь спросил у представителя СМИ, состоит ли он в браке. Журналист сказал, что женат и не жалеет.

«Он женат и хочет, чтобы мне было точно так же, как ему», — добавил Путин.

Владимир Путин в течение 30 лет состоял в браке с Людмилой Путиной. В начале июня 2013 года они объявили о разводе. У них две дочери — Мария и Екатерина.