Знай наших! Блуждающие по эстонскому болоту жених и невеста заинтриговали весь мир
Снимок эстонского фотографа Майта Юриадо вошел в Топ-50 фотографий на всемирно известном свадебном портале Junebug Weddings. И это, безусловно, повод для гордости!
Фотография была сделана на тропе болота Виру (Viru rada) прошлой зимой.
Стоит отметить, что «Лучшая из лучших коллекций свадебных фотографий» на портале Junebug Weddings – популярнейшая коллекция свадебных фотографий во всем мире. Каждый год за право попасть в этот топ соревнуются более 10 000 фотографий. Первоклассные фотографы со всего мира присылают на портал свои лучшие снимки. Поэтому так ценен тот факт, что в число лучших в уходящем году вошел наш соотечественник.
«В этом году работа европейских фотографов была особенно выдающейся, так в число лучших вошли необычные свадебные снимки фотографов из Латвии, Польши, Норвегии и Белоруссии», - отметил Майта Юриадо хороший уровень своих европейских коллег.
Все фотографии, которые вошли в топ уходящего года, смотрите ЗДЕСЬ!