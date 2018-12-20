Знай наших! Блуждающие по эстонскому болоту жених и невеста заинтриговали весь мир

Стоит отметить, что «Лучшая из лучших коллекций свадебных фотографий» на портале Junebug Weddings – популярнейшая коллекция свадебных фотографий во всем мире. Каждый год за право попасть в этот топ соревнуются более 10 000 фотографий. Первоклассные фотографы со всего мира присылают на портал свои лучшие снимки. Поэтому так ценен тот факт, что в число лучших в уходящем году вошел наш соотечественник.