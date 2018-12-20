Вскрылись пикантные подробности секса 18-летней таллиннки с участником «Дома-2»

На данный момент блондинка с попеременным успехом строит отношения с Алексеем Безусом, в которого она без памяти влюбилась, будучи на Сейшельских островах. Ребята часто ругаются и выясняют отношения так, что весь общий дом буквально ходит ходуном, а примирения в паре происходят не менее ярко и страстно.

В среду, 19 декабря, на лобном месте обсуждали пикатные подробности секса 18-летней таллиннки со своим молодым человеком (на самом деле не таким уж и молодым - ему 30 лет) Алексеем Безусом. По словам девушки, Алексей хочет секса без презерватива, на что она пока пойти не может, ведь ей запретил врач. Другие участники телепроекта посоветовали Милене быть осторожной, ведь у Алексея уже есть дочь от прошлых отношений. И они вскоре тоже должны приехать на проект на неделю, ведь Алексей хочет провести время с дочкой.

Портал Limon.ee заглянул в сентябрьское прошлое пары и нашел там еще некоторые пикантные подробности того, как у пары всё начиналось.