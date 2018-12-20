Полуобнаженная Светлана Лобода взбудоражила сеть пикантным фото

а своей странице в Instagram она разместила фото, на котором позирует полуобнаженной, держа во рту пластиковый стаканчик. Отметим, что черный обтягивающий комбинезон еле прикрывает грудь певицы, а волосы Светланы небрежно собраны в пучок.

Подписчики певицы упрекнули Светлану в чрезмерной откровенности: "Что будет не знаю, но фото, мягко говоря, некрасивое. Лайк не дам", "Мне кажется, не нужно так обнажаться. Ты и так великолепна, без этого всего. Каждая песня как бомба, каждый клип - шедевр", "Уже разделась бы наголо, непристойная", "Слишком откровенно", "Смело однако", – написали в комментариях пользователи сети.