Чт, 20.12.2018
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Полуобнаженная Светлана Лобода взбудоражила сеть пикантным фото

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Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

Украинская певица Светлана Лобода взбудоражила поклонников откровенным снимком, пишет Сегодня.

а своей странице в Instagram она разместила фото, на котором позирует полуобнаженной, держа во рту пластиковый стаканчик. Отметим, что черный обтягивающий комбинезон еле прикрывает грудь певицы, а волосы Светланы небрежно собраны в пучок.

"Че будет?", – неоднозначно подписала фото артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on

Подписчики певицы упрекнули Светлану в чрезмерной откровенности: "Что будет не знаю, но фото, мягко говоря, некрасивое. Лайк не дам", "Мне кажется, не нужно так обнажаться. Ты и так великолепна, без этого всего. Каждая песня как бомба, каждый клип - шедевр", "Уже разделась бы наголо, непристойная", "Слишком откровенно", "Смело однако", – написали в комментариях пользователи сети.

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