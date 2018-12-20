Кенсингтонский дворец отреагировал на сообщения о четвертой беременности Кейт Миддлтон

Издание Star, в частности, утверждает, что герцог и герцогиня Кембриджские ждут девочку. Якобы об этом журналу сообщил источник во дворце. Кейт и принц Уильям абсолютно счастливы, так как теперь у них будет «полный комплект» — два мальчика (Джордж и Луи) и две девочки (Шарлотта и будущая новорожденная). И что супруги хотели, чтобы все их дети были близки друг к другу по возрасту.

Издание утверждает, что Кейт скрывает новость и не спешит с ее объявлением, чтобы пока не отвлекать внимание публики от беременной Меган, которая должна родить весной будущего года.

Британское издание Express обратилось за комментариями этой новости непосредственно в Кенсингтонский дворец. В резиденции супругов напрямую не стали ничего утверждать, но заявили, что, будь герцогиня беременна, об этом было бы сделано официальное заявление.

В последнее время Миддлтон часто видят на людях. У нее весьма напряженный рабочий график. В случае трех предыдущих беременностей Кейт, напротив, исчезала из поля зрения публики, поскольку каждый раз страдала очень сильными приступами тошноты. Сейчас герцогиня, похоже, чувствует себя отлично. Да и изменений в фигуре и стиле одеваться пока что не замечено.

Тем не менее букмекеры в Великобритании активно принимают ставки на то, что в 2019 году Кейт и Уильям снова станут родителями. И даже на то, что официально о беременности будет объявлено еще до конца 2018-го года.