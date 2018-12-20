Чт, 20.12.2018
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  • Кенсингтонский дворец отреагировал на сообщения о четвертой беременности Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец отреагировал на сообщения о четвертой беременности Кейт Миддлтон

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TOPSHOT - CORRECTION - A handout picture released by Kensington Palace on December 14, 2018 shows Britain's Prince William, Duke of Cambridge, (2R) and Britain's Catherine, Duchess of Cambridge, (L) and their three children Prince Louis of Cambridge (2L), Princess Charlotte of Cambridge (C) and Prince George of Cambridge (R) posing for a photograph at Anmer Hall in Norfolk in the Autumn of 2018. - This photograph features on their Royal Highnesses' Christmas card this year. (Photo by Matt Porteous / KENSINGTON PALACE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / KENSINGTON PALACE / MATT PORTEOUS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - NO COMMERCIAL USE - NO THIRD PARTY SALES - RESTRCITED TO SUBSCRIPTION USE - NO CROPPING OR MODIFICATION - THE PICTURE MUST NOT BE USED AFTER DECEMBER 31, 2019 - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / ADDING RESTRICTION THE PICTURE MUST NOT BE USED AFTER DECEMBER 31, 2019 ÂThe erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Matt Porteous has been modified in AFP systems in the following manner: THE PICTURE MUST NOT BE USED AFTER DECEMBER 31, 2019 Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.Â

ФОТО: MATT PORTEOUS / AFP

​После информации о том, что Меган Маркл и принц Гарри ждут двойню, в американской прессе снова появились сообщения о том, что Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком. 

Издание Star, в частности, утверждает, что герцог и герцогиня Кембриджские ждут девочку. Якобы об этом журналу сообщил источник во дворце. Кейт и принц Уильям абсолютно счастливы, так как теперь у них будет «полный комплект» — два мальчика (Джордж и Луи) и две девочки (Шарлотта и будущая новорожденная). И что супруги хотели, чтобы все их дети были близки друг к другу по возрасту.

Издание утверждает, что Кейт скрывает новость и не спешит с ее объявлением, чтобы пока не отвлекать внимание публики от беременной Меган, которая должна родить весной будущего года.

Британское издание Express обратилось за комментариями этой новости непосредственно в Кенсингтонский дворец. В резиденции супругов напрямую не стали ничего утверждать, но заявили, что, будь герцогиня беременна, об этом было бы сделано официальное заявление.

В последнее время Миддлтон часто видят на людях. У нее весьма напряженный рабочий график. В случае трех предыдущих беременностей Кейт, напротив, исчезала из поля зрения публики, поскольку каждый раз страдала очень сильными приступами тошноты. Сейчас герцогиня, похоже, чувствует себя отлично. Да и изменений в фигуре и стиле одеваться пока что не замечено.

Тем не менее букмекеры в Великобритании активно принимают ставки на то, что в 2019 году Кейт и Уильям снова станут родителями. И даже на то, что официально о беременности будет объявлено еще до конца 2018-го года.

Ранее сама Кейт рассказала своим друзьям, что не исключает появление на свет четвертого ребенка. «Никогда не говори никогда», — заявила она.

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