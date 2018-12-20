Фото: Поклонники в восторге от результатов диеты Ксении Бородиной

Менее двух недель назад звезда писала в своем микроблоге о желании похудеть к Новому году: «Как только я решаю сбросить лишние 2-3 кг, начинаю жрать. Только о еде и думаю. Короче, главное не произносить слово диета, иначе срыв к холодильнику обеспечен! Пока держусь, надо уснуть поскорее, в надежде проснуться с плоским животом» (орфография и пунктуация автора сохранены).