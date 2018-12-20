Гороскоп на 20 декабря: Раков ждет успех, узнайте, кому еще сегодня повезет

Интересный и удачный день, обещающий приятное общение с симпатичными людьми, новые знакомства и удивительные сюрпризы. Легко даются многие дела, мелкие недоразумения не мешают чувствовать себя уверенно и радоваться жизни. Можно делать покупки, однако расходы должны быть умеренными – соблазн потратить слишком много будет очень и очень велик, пишет Дворец.
Есть шанс наладить отношения с родственниками, решить семейные проблемы. Вероятны интересные встречи, необычные развлечения. Некоторое время следует уделить обдумыванию долгосрочных семейных проектов. С точки зрения личной жизни этот день будет особенно хорош для тех, чьи чувства серьезны и глубоки; появляется возможность сделать отношения более стабильными и прочными, радующими обоих партнеров.
Овен
Этот день будет очень хорошим и приятным, если вы избавите себя от утомительных и неинтересных дел, а также долгих и опасных поездок. Смена обстановки вряд ли пойдет вам на пользу, зато расширение круга общения окажется весьма кстати. День подходит для новых знакомств и начала романтических отношений; влюбленные Овны найдут способ порадовать своего избранника, сгладить острые углы в общении. Вы легко забываете о старых обидах, поэтому примирение после ссоры окажется делом нетрудным. Поберегите свое здоровье, не исключено ухудшение самочувствия; некоторых представителей знака недомогание заставит изменить свои планы. Нежданные гости принесут хорошие новости.
Телец
Возможны осложнения в романтических отношениях, серьезные разногласия с любимым человеком. Сегодня вам сложно будет спокойно обсудить проблемы – эмоции слишком сильны, совладать с ними удается не всегда. Постарайтесь найти занятие, которое поможет вам отвлечься, хоть немного поднимет настроение; росту жизненного тонуса и обретению душевного равновесия способствуют долгие прогулки по живописным местам. День подходит для больших покупок, особое внимание следует обратить на вещи, изготовленные в других странах. Из разговоров с друзьями можно почерпнуть информацию, заслуживающую внимания и обдумывания.
Близнецы
Вы дружелюбны и расположены к общению, поэтому наверняка получите удовольствие от отдыха в большой компании, посещения светских мероприятий, встреч со старыми друзьями. Звезды рекомендуют воздержаться от поездок, в особенности – долгих и не подготовленных должным образом. При больших нагрузках не исключены недомогания, обострения хронических заболеваний. Профилактические процедуры будут весьма эффективными. Под влиянием негативных тенденций находится сфера романтических отношений. Вам следует обдумывать все свои высказывания и поступки – обидеть близкого человека может любая мелочь. Родственники и друзья постараются поддержать вас, но их советы не всегда будут правильными.
Рак
Сегодня вы сможете добиться успехов на новом поприще; раскрываются способности и таланты, о которых не догадывались не только окружающие, но и вы сами. Прекрасный день для учебы, исследовательской работы, творчества и приобщения к прекрасному. Возможны неожиданные встречи, которые наверняка порадуют, удачные совпадения. Некоторые проблемы могут возникнуть при посещении многолюдных мероприятий. Благоприятная атмосфера в семье способствует росту жизненного тонуса, поднимает настроение. Романтическое свидания будет яркими и запоминающимися. Высока вероятность новых знакомств, проявление инициативы сделает возможным развитие серьезных, гармоничных отношений.
Лев
Этот день отлично подходит для решения личных проблем. Вам не придется прикладывать больших усилий для того, чтобы добиться желаемого, достичь взаимопонимания с близкими. Встречи с друзьями не только принесут приятные впечатления, но и позволят в полной мере раскрыть свои способности и таланты. Вероятно появление новых идей, реализация которых окажется увлекательным и прибыльным делом. Не стоит торопиться с решением имущественных вопросов, крупными приобретениями. Серьезные дела требуют нешуточной подготовки, вы же склонны преувеличивать свои возможности – прислушивайтесь к советам более опытных людей и не пренебрегайте помощью, которую они будут предлагать.
Дева
В вашей жизни произойдет много интересного благодаря новым знакомым или людям, которые сегодня напомнят о себе. Появляется возможность быстро решить личные проблемы, навести порядок в важных для вас делах, сделать романтические отношения более прочными и доверительными. Ваша привлекательность для представителей противоположного пола очень велика, вы услышите немало комплиментов. Большие физические нагрузки, связанные с занятиями спортом, активным отдыхом или тяжелым трудом, нежелательны. Можно найти оптимальный способ преодоления трудностей, если к любым, даже повседневным, делам относиться творчески, использовать накопленный опыт. Знания, полученные в последнее время, пригодятся не только вам, но и вашим близким.
Весы
Ваши поступки обдуманны и разумны, однако далеко не всегда получают одобрение близких людей. К счастью, вы относитесь к критике спокойно, что и позволит избежать конфликтов, упреков и взаимных обид. Нежелательны долгие поездки; предложения, исходящие от малознакомых людей, следует принимать с осторожностью. Сегодня вы удивительно изобретательны во всем, что касается развлечений и досуга, однако порой пренебрегаете важными делами ради приятного времяпрепровождения. Ставьте перед собой высокие цели – есть шанс добиться их быстро и без серьезных усилий. Жизненный потенциал высок, ваши возможности велики и будут использованы в полной мере.
Скорпион
Этот день отлично подходит для встреч со старыми знакомыми и давними друзьями – общение с ними будет не только приятным, но и во всех отношениях полезным. Не исключены трудности в отношениях со старшими родственниками, вы слишком близко к сердцу принимаете любые замечания, порой обижаетесь из-за пустяков. Сфера романтических привязанностей находится под влиянием благоприятных тенденций, от вас же требуются проявление инициативы и обдуманные поступки. Самое время вспомнить о делах, которые вы долгое время откладывали, сделать покупки, оказать помощь близким. Жизненный потенциал находится на достаточно высоком уровне, занятия спортом помогут взбодриться и почувствовать себя лучше.
Стрелец
Сегодня вам будет непросто поладить с близкими людьми, достичь взаимопонимания с любимым человеком. Требовательность к окружающим высока, себе же вы легко прощаете любые промахи и ошибки. Важными делами лучше заниматься в одиночку, отдыхать же следует в большой компании – это даст возможность не только хорошо провести время, но и завязать интересные знакомства. Достаточно стабильна финансовая ситуация, удачными будут крупные покупки. Нежелательно отправляться в краткосрочные поездки, а вот для начала долгого путешествия день вполне подходит. Появятся новые идеи, с реализацией которых лучше не спешить.
Козерог
Этот день характеризуется некоторым снижением жизненного потенциала, поэтому следует, во-первых, поберечь себя, а во-вторых – постараться получить максимум позитивных эмоций. Выбирайте интересные занятия, скучные же дела стоит отложить или получить другим. Не лучший день для проявления организаторских способностей, проведения торжеств, больших вечеринок. В отношениях с родственниками возможны недоразумения; прийти к единому мнению по важным вопросам будет трудно. Достаточно благоприятным будет день для влюбленных, ничто не угрожает стабильным романтическим отношениям. К новым знакомствам относитесь с осторожностью, первое впечатление может быть обманчивым.
Водолей
День будет не слишком богат на события, однако вам представится возможность проявить себя, реализовать ранее составленные планы. Больших успехов добьются люди творческие, изобретательные и не признающие барьеров в проявлении своих талантов. Удачными будут публичные выступления. Для семейного праздника или романтического свидания в необычной обстановке день также вполне подходит. Можно делать покупки, связанные с будущими поездками или приуроченные к Новому году. Сегодня вы чрезвычайно благоразумны в решении финансовых вопросов; друзья и близкие по достоинству оценят ваши советы, касающиеся приобретения одежды или предметов интерьера.
Рыбы
Складывается весьма приятная для вас ситуация, можно забыть о прежних тревогах, насладиться комфортом и спокойствием. Уверенность в себе и оптимизм обретут те, кто недавно столкнулся с проблемами в личной жизни; появление новых интересов и увлечений способствует скорейшему заживлению сердечных ран. Приняв приглашения старых друзей, вы сможете отлично провести время; посещение многолюдных собраний поднимет настроение. С актуальными проблемами вы справляетесь играючи, вопросы, долгое время беспокоившие вас и ваших близких, решаются легко и непринужденно. Это хороший день для тех, кто хочет признаться любимому человеку в своих чувствах или предложить зарегистрировать отношения.