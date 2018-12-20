Гороскоп на 20 декабря: Раков ждет успех, узнайте, кому еще сегодня повезет

Дева

В вашей жизни произойдет много интересного благодаря новым знакомым или людям, которые сегодня напомнят о себе. Появляется возможность быстро решить личные проблемы, навести порядок в важных для вас делах, сделать романтические отношения более прочными и доверительными. Ваша привлекательность для представителей противоположного пола очень велика, вы услышите немало комплиментов. Большие физические нагрузки, связанные с занятиями спортом, активным отдыхом или тяжелым трудом, нежелательны. Можно найти оптимальный способ преодоления трудностей, если к любым, даже повседневным, делам относиться творчески, использовать накопленный опыт. Знания, полученные в последнее время, пригодятся не только вам, но и вашим близким.

Весы

Ваши поступки обдуманны и разумны, однако далеко не всегда получают одобрение близких людей. К счастью, вы относитесь к критике спокойно, что и позволит избежать конфликтов, упреков и взаимных обид. Нежелательны долгие поездки; предложения, исходящие от малознакомых людей, следует принимать с осторожностью. Сегодня вы удивительно изобретательны во всем, что касается развлечений и досуга, однако порой пренебрегаете важными делами ради приятного времяпрепровождения. Ставьте перед собой высокие цели – есть шанс добиться их быстро и без серьезных усилий. Жизненный потенциал высок, ваши возможности велики и будут использованы в полной мере.

Скорпион

Этот день отлично подходит для встреч со старыми знакомыми и давними друзьями – общение с ними будет не только приятным, но и во всех отношениях полезным. Не исключены трудности в отношениях со старшими родственниками, вы слишком близко к сердцу принимаете любые замечания, порой обижаетесь из-за пустяков. Сфера романтических привязанностей находится под влиянием благоприятных тенденций, от вас же требуются проявление инициативы и обдуманные поступки. Самое время вспомнить о делах, которые вы долгое время откладывали, сделать покупки, оказать помощь близким. Жизненный потенциал находится на достаточно высоком уровне, занятия спортом помогут взбодриться и почувствовать себя лучше.

Стрелец

Сегодня вам будет непросто поладить с близкими людьми, достичь взаимопонимания с любимым человеком. Требовательность к окружающим высока, себе же вы легко прощаете любые промахи и ошибки. Важными делами лучше заниматься в одиночку, отдыхать же следует в большой компании – это даст возможность не только хорошо провести время, но и завязать интересные знакомства. Достаточно стабильна финансовая ситуация, удачными будут крупные покупки. Нежелательно отправляться в краткосрочные поездки, а вот для начала долгого путешествия день вполне подходит. Появятся новые идеи, с реализацией которых лучше не спешить.

Козерог

Этот день характеризуется некоторым снижением жизненного потенциала, поэтому следует, во-первых, поберечь себя, а во-вторых – постараться получить максимум позитивных эмоций. Выбирайте интересные занятия, скучные же дела стоит отложить или получить другим. Не лучший день для проявления организаторских способностей, проведения торжеств, больших вечеринок. В отношениях с родственниками возможны недоразумения; прийти к единому мнению по важным вопросам будет трудно. Достаточно благоприятным будет день для влюбленных, ничто не угрожает стабильным романтическим отношениям. К новым знакомствам относитесь с осторожностью, первое впечатление может быть обманчивым.

Водолей

День будет не слишком богат на события, однако вам представится возможность проявить себя, реализовать ранее составленные планы. Больших успехов добьются люди творческие, изобретательные и не признающие барьеров в проявлении своих талантов. Удачными будут публичные выступления. Для семейного праздника или романтического свидания в необычной обстановке день также вполне подходит. Можно делать покупки, связанные с будущими поездками или приуроченные к Новому году. Сегодня вы чрезвычайно благоразумны в решении финансовых вопросов; друзья и близкие по достоинству оценят ваши советы, касающиеся приобретения одежды или предметов интерьера.

Рыбы