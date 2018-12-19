Обвинившей Джонни Деппа в насилии актрисе угрожали убийством и крахом карьеры

«Я пишу это как женщина, которой приходилось еженедельно менять номер телефона, потому что мне угрожали убийством. Месяцами я почти не покидала свой дом. Когда я выходила, меня преследовали дроны с камерами и фотографы», — рассказала 32-летняя артистка, пишет Lenta.ru.

По словам Херд, после развода с Деппом друзья предупреждали ее о возможных проблемах с карьерой. Тогда же она потеряла роль в фильме, а модный бренд, лицом которого она была, разорвал с ней контракт. Актриса не уточнила название картины и компанию, с которой сотрудничала.

Артистка отметила, что, публично заявив о домашнем насилии, она испытала на себе всю силу гнева, который обрушивается на женщин, затрагивающих такие темы.