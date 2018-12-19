Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты самой сказочной ночи в году

Планируя празднование Нового года, хочется, чтобы все было идеально. Но можно не учесть какую-то одну деталь — и вы испортите себе весь будущий год. Именно поэтому редакция ХОЧУ собрала информацию про наиболее распространенные запреты на Новый год 2019, чтобы в дальнейшем все складывалось удачно.
Стоит помнить, что в эту новогоднюю ночь стоит окружить себя близкими и дорогими людьми, так как символ года — животное дружелюбное. Если у вас есть любимый пес, порадуйте и его вкусным лакомством. Ни в коем случае любимца нельзя обижать, иначе новая покровительница года затаит на вас злобу. Из рекомендаций все, далее информация о том, что нельзя делать на Новый год 2019.
Что нельзя делать на Новый год 2019
Готовясь к новогодней ночи, возьмите на вооружение то, чего делать нельзя на Новый год 2019, дабы не рассердить символ года.
- Нельзя встречать Новый год с пустыми карманами – весь год будете побираться.
- Нельзя брать в долг с 31 декабря по 19 января.
- За семь дней до Нового года не стоит пользоваться новыми вещами. Не стоит одевать и недавно купленную одежду, а лучше приберечь для новогодней ночи.
- На праздничном столе не должно быть раков, крабов или омаров. Эти животные обладают свойством пятиться назад, а значит старые проблемы в новом году не удастся решить.
- Нельзя отдавать обувь в ремонт, иначе в новом году покупок не видать.
- Перед Новым годом нельзя пришивать пуговицы — иначе и в следующем году не избавитесь от старых проблем.
- Не следует покупать мелкие товары, за исключением подарков, иначе в новом году не будет крупных покупок.
- Нельзя на Новый год загадывать желания с частицей "не". Например, вместо "не быть бедным" загадайте "быть богатым".
- Не следует встречать этот праздник в женской компании. Если получилось так, что за столом одни дамы, встретив Новый год, обязательно сходите поздравить соседей.
- 1 января нельзя убирать, особенно подметать и выбрасывать мусор — это сулит убытки и потери.
- Нельзя в первый день нового года ссориться, кричать друг на друга.
- Также нельзя в этот день после захода солнца петь песни и закалывать на себе булавки.
Теперь вы знаете главные запреты новогодней ночи. Примите эти рекомендации во внимание — и год будет очень удачным. Хороших праздников!