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Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты самой сказочной ночи в году

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Old watch pointing midnight - New Year concept

ФОТО: Erika Eros / PantherMedia / Erika Eros

Планируя празднование Нового года, хочется, чтобы все было идеально. Но можно не учесть какую-то одну деталь — и вы испортите себе весь будущий год. Именно поэтому редакция ХОЧУ собрала информацию про наиболее распространенные запреты на Новый год 2019, чтобы в дальнейшем все складывалось удачно.

Стоит помнить, что в эту новогоднюю ночь стоит окружить себя близкими и дорогими людьми, так как символ года — животное дружелюбное. Если у вас есть любимый пес, порадуйте и его вкусным лакомством. Ни в коем случае любимца нельзя обижать, иначе новая покровительница года затаит на вас злобу. Из рекомендаций все, далее информация о том, что нельзя делать на Новый год 2019.

Что нельзя делать на Новый год 2019

Готовясь к новогодней ночи, возьмите на вооружение то, чего делать нельзя на Новый год 2019, дабы не рассердить символ года.

  •  Нельзя встречать Новый год с пустыми карманами – весь год будете побираться.
  •  Нельзя брать в долг с 31 декабря по 19 января.
  •  За семь дней до Нового года не стоит пользоваться новыми вещами. Не стоит одевать и недавно купленную одежду, а лучше приберечь для новогодней ночи.
  •  На праздничном столе не должно быть раков, крабов или омаров. Эти животные обладают свойством пятиться назад, а значит старые проблемы в новом году не удастся решить.
  •  Нельзя отдавать обувь в ремонт, иначе в новом году покупок не видать.
  •  Перед Новым годом нельзя пришивать пуговицы — иначе и в следующем году не избавитесь от старых проблем.
  •  Не следует покупать мелкие товары, за исключением подарков, иначе в новом году не будет крупных покупок.
  •  Нельзя на Новый год загадывать желания с частицей "не". Например, вместо "не быть бедным" загадайте "быть богатым".
  •  Не следует встречать этот праздник в женской компании. Если получилось так, что за столом одни дамы, встретив Новый год, обязательно сходите поздравить соседей.
  •  1 января нельзя убирать, особенно подметать и выбрасывать мусор — это сулит убытки и потери.
  •  Нельзя в первый день нового года ссориться, кричать друг на друга.
  •  Также нельзя в этот день после захода солнца петь песни и закалывать на себе булавки.

Теперь вы знаете главные запреты новогодней ночи. Примите эти рекомендации во внимание — и год будет очень удачным. Хороших праздников!

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