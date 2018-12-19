Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты самой сказочной ночи в году

Стоит помнить, что в эту новогоднюю ночь стоит окружить себя близкими и дорогими людьми, так как символ года — животное дружелюбное. Если у вас есть любимый пес, порадуйте и его вкусным лакомством. Ни в коем случае любимца нельзя обижать, иначе новая покровительница года затаит на вас злобу. Из рекомендаций все, далее информация о том, что нельзя делать на Новый год 2019.