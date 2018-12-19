Ксения Собчак опубликовала редкое фото с сыном

Телеведущая поделилась с фолловерами редким снимком, на котором позирует вместе с двухлетним сыном Платоном — на фото малыш нежно прижимается к маме.

«Самое прекрасное, что может быть — когда утро начинается вот так», — подписала Ксения кадр.

В комментариях интернет-пользователи сразу же стали обсуждать, что появление в жизни Ксении Платона изменило ее характер в лучшую сторону: по их мнению, теперь она стала более мягкой и женственной. Кроме того, подписчики попросили Собчак почаще делиться с ними подобнымисемейными снимками.

«Это лучшее, что с вами происходит!», «Вот оно счастье!», «Ксения, я вами восхищаюсь. И мать, и политик, и просто настоящая женщина!», — выразили свое мнение подписчики.

Напомним, что в середине ноября Ксения Собчак и Максим Виторган отпраздновали день рождения Платона — ему исполнилось два года. В преддверии этого события телеведущая дала интервью, в котором рассказала о воспитании сына и отношениях с супругом.

«У него три раза в неделю плавание. Два раза в неделю спорт. Еще он ходит на занятия английским три раза в неделю и уже говорит большими предложениями... Не хочу, чтобы ребенок становился заложником моих представлений, как надо, но я точно знаю, что привычка к каким-то вещам должна сформироваться очень рано»,— рассказала Ксения о Платоне.