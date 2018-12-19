Ср, 19.12.2018
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Певица Валерия призналась, что она – мазохистка

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Валерия

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS/Scanpix

Накануне певица Валерия опубликовала в своем микроблоге неожиданный пост. Она призналась, что она - мазохистка, пишет 7d.org.ua.

В своем Инстаграме Валерия опубликовала видео своей спортивной тренировки. Для поддержания своего тела в форме певица прилагает много усилий.

В комментарии к ролику она написала: «В каждом из нас живёт немножечко мазохист: и в тех, кто преодолевает себя для достижения результатов, и в тех, кому жутко не нравится за этим наблюдать, но неперестающих это делать». Высказывание Валерии очень понравилось ее поклонникам: «Не перестаю удивляться, какая Вы трудяжка!!!», «Валерия, вы такая умничка, такая красотка!!!», «Всем бы такую силу воли!!! Тягу к красоте и Здоровью!!! Вы умница и труженица !!! А лентяем только бы осуждать -это все что они умеют делать». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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