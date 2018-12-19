Назначена дата суда Ани Лорак с мужем

Несмотря на то, что слухи о разводе Ани Лорак с мужем Муратом ходят на протяжении нескольких месяцев, стало известно, что лишь недавно артистка приняла твердое решение расстаться с супругом. Как оказалось, разводить артистку с мужем турком будут на Украине. Как выяснил "Обозреватель" со ссылкой на киевский Шевченковский суд, процесс расторжения брака Ани Лорак начался 4 декабря, и уже на 24 декабря назначено заседание.

Напомним, о проблемах в браке Ани Лорак стало известно после того, как ее мужа турецкого бизнесмена Мурата засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест.

Интересно, что еще пару лет назад певица так высказывалась о разводах в артистической среде: "Я не знаю точно, почему это происходит, но уверена: мы имеем столько, сколько отдаем. В какой-то момент люди перестают отдавать из-за усталости или самовлюбленности. Любовь разгорается из маленькой искорки. Чтобы костер горел, пламя нужно постоянно поддерживать".

Певица, несмотря на частые расставания с мужем из-за работы, "поддерживала пламя" как могла: часто звонила и писала смс. "Нет такого дня, чтобы мы не пожелали друг другу доброго утра или спокойной ночи. Мне нравится мысль, что для настоящей любви разлука – это возможность разжечь костер, а для ненастоящей – потушить", – утверждала Ани Лорак.