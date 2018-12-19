Ср, 19.12.2018
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Лолите предрекают скорый закат карьеры и одиночество

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Лолита.

ФОТО: Anton Denisov/RIA Novosti

Лолиту отправят на пенсию в ближайшие годы. В этом уверена ясновидящая и таролог Галина Янко. Лолита привлекает внимание яркими эпатажными поступками, ее песни тут же становятся хитами. 

Но, по мнению ясновидящей, артистке пора подумать о смене деятельности. Уже через год ее популярность резко пойдет на спад. Вполне возможно, Лолита найдет себе применение в модной индустрии, откроет свою линию одежды или обуви, либо решит организовать косметологический центр. Не порадовала Галина Янко и прогнозом о личной жизни артистки. По ее мнению, Лолита останется в одиночестве, пишет 7d.org.ua.

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