Лолите предрекают скорый закат карьеры и одиночество

Но, по мнению ясновидящей, артистке пора подумать о смене деятельности. Уже через год ее популярность резко пойдет на спад. Вполне возможно, Лолита найдет себе применение в модной индустрии, откроет свою линию одежды или обуви, либо решит организовать косметологический центр. Не порадовала Галина Янко и прогнозом о личной жизни артистки. По ее мнению, Лолита останется в одиночестве, пишет 7d.org.ua.