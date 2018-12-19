Какое любимое слово у каждого знака Зодиака и что оно означает

У каждого представителя знака Зодиака есть не только отличительная черта характера, а и любимое слово, которое часто используется в его лексиконе, пишет Сегодня.
Какое же он – самое любимое слово каждого знака Зодиака, и что оно значит.
Овен – "лучший"
Если Весы скажут вам, что все равны и не бывает лучших и худших, то Овнам как раз наоборот нравится, когда их называют лучшими. Овен любит соперничать и быть первым во всем.
Почему любимое слово Овна "лучший"? Потому что каждый раз, когда он ходит куда-либо, старается упомянуть это слово – "Это лучший ресторан в городе!" "Друзья, это лучшая пицца, попробуйте!" "У меня лучший парень/лучшая девушка!"
Если хотите постоянно радовать своего Овна, называйте его почаще лучшим или лучшей.
Лев – "неповторимый"
Овну нравится, когда он лучший по сравнению с другими, а вот если начать сравнивать Льва с кем-либо, то он придет в ярость!
Так любят делать Девы, они анализируют Льва с прошлыми любовниками и говорят прямо – "Вот ты в этом лучше тех моих предыдущих, польза от тебя очевидна!" А ведь Лев – уникальный и неповторимый! Ему важно быть исключительным в глазах любимого человека.
Лев любит производить впечатление на людей и ждет оваций и поклонений, восхищенных взглядов. Скажите Льву, что он неповторимый и не сравнивайте его ни с какой звездой!
Дева – "правильный"
Для Девы важно быть правильной во всем, Девы соблюдают правила и не нарушают социальных норм. Такие вот конформисты, которые не перейдут дорогу на красный свет светофора. Они будут терпеливо ждать пока не загорит зеленый, даже если нет машин.
Деве мужчине важно знать, что он живет правильно, что все его действия разумны, а главное рациональны.
Девы все планируют заранее, чтобы избежать ошибок, которых обычно панически боятся совершать. Девы девушки гордятся своей правильностью – они отличницы, умницы и хорошие хозяйки.
Телец – "надежный"
Телец очень любит надежность и рисковать подобно Овну в надежде быть лучшим всегда и во всем, не будет. Тельцу важна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, он хочет себя материально обезопасить.
Сам он тоже очень надежный человек и постоянный, на его обещания можно положиться, он хороший друг, вовремя придет на помощь, поможет практичным советом и никогда не предаст. Хвалите Тельцов за их надежность!
Весы – "прелестный"
Прелестный – синоним слова прекрасный! Как же Весы любят видеть прекрасное во всем! Красивая картина, приятная девушка, очаровательный парень! А что это за прелестные цветы на подоконнике? Ах, как прелестно было сказано!
Весам нравится когда им говорят, что они грациозны, ими нужно восхищаться как произведением искусства! Смотрите на закат у моря вместе и подмечайте каждое мгновение как прекрасное!
Мужчин Весов следует похвалить за их романтичность и умение быть джентльменами.
Козерог – "статусный"
"Статусный" – это любимое слово Козерога. Козерог посмотрит на машину человека и быстро оценит его материальное положение, так он считает, что люди будут его считать значимым в случае если он перечислит все свои регалии. Ему важны дипломы, награды и профессиональное признание.
Козерог через достижения подтверждает свою статусность. Статус определяет вес человека в социуме, Козерогу важно ощущать себя "Личностью", делающей что-то значимое.
Скажите Козерогам, что они незаменимые работники, отличные кормильцы, преданные друзья! А главное всегда давайте им понять, что то, чем они занимаются является важным и ценным. Козерог ставит работу на 1-ое место и ждет признания своих заслуг в этой области.
Стрелец — "авторитетный"
Авторитет дает полномочия давать советы, к которым будут прислушиваться люди, а Стрельцы – мастера направлять других на путь истинный. Стрелец стремится быть авторитетной персоной, причем это не ради власти, а ради уважения в обществе.
Стрелец любит, когда его уважают и с ним советуются по любым вопросам. Сам же Стрелец всегда старается развиваться и расширять кругозор чтобы иметь право воспитывать людей в морально-нравственном плане.
Стрелец учится у известных гуру и воспринимает информацию с авторитетных источников. Поэтому покажите свое уважение к Стрельцу через принятие его мыслей и убеждений.
Скорпион – "мощный"
"Мощный" – это любимое слово Скорпионов. Быстрый, интенсивный, бесстрашный, он ничего не любит делать наполовину. Скорпион отдает себя без остатка делу и соответственно его энергичные действия вызывают мощную реакцию у окружающих.
У Скорпиона большой запас жизненных сил, он может внезапно бросить то, к чему шел несколько лет и пойти совсем в другую сторону, потому что так велит сердце. Он независим от стереотипов общества, ему все равно что о нем скажут другие, Скорпион уверенный в себе и своенравный. За ним хочется следовать.
Скорпион любит производить мощное впечатление на людей и оценивает действия людей либо как "мощные" или вообще никакие.
Рак – "безопасный"
Рак обладает большой интуицией на опасные ситуации, за что его часто называют трусливым и мнительным. На самом деле интуиция ему помогает в решении многих вопросов, и кстати Рак часто чувствует обман и старается не совершать сделки, в которых он проиграет.
В отряде туристов известного "перевала Дятлова", единственным выжившим оказался Юрий Юдин, Рак по зодиаку, за день до трагедии он почувствовал себя плохо и уехал домой. Его интуиция правильно почувствовала грядущую беду.
Рак любит безопасность, сделайте его существование безопасным и комфортным, тогда Рак раскроется. Также больше всего Рак опасается того, что кому-то из его близких может угрожать опасность.
Так что действительно порадовать Рака можно гарантией того, что с ним и его детьми, родителями ничего не случится. "Безопасный" слово подходит для него больше остальных знаков.
Рыбы – "сказочный"
"Сказочный" – это любимое слово Рыб. У Рыб богатое воображение, они живут в необычном мире, в мире где чудеса реальны, а мечты сбываются легко.
Рыбы – знак творчества и вдохновения, Нептун – управитель Рыб, планета высшей безусловной любви, это символ Бездны, откуда черпается все прекрасное и сказочное. Сказочный мир существует не только в тонком мире, его можно создать и в нашем, материальном мире.
Какой мир себе создадите в голове, такой и будет в реальности, только нужно не забывать переставлять ноги и действовать ради осуществления всего задуманного в реальности. Ведь когда-то мы тоже не могли поверить в то, что самолеты могут летать, а железо – плавать по воде. Так что сказочной свою жизнь сделать вполне реально, если сильно захотеть и поверить.
Водолей – "оригинальный"
Водолеи любят выделяться и быть не похожими на других, они действуют нестандартно и в любом деле проявляют креативность. Причем это у них получается легко и естественно, потому что Водолей понимает, что все гениальное просто.
Если вы не можете выпутаться из сложной проблемы, обратитесь к Водолею, он предложит простой и оригинальный выход, который вам и в голову не приходил.
Водолей – это тот человек, который видит открытую форточку, когда Вы бьетесь как муха об стекло. Зачем искать сложные решения проблем? Все на самом деле проще, чем кажется, а мы любим сами все усложнять. Поэтому слово "оригинальный" законно принадлежит Водолеям.
Близнецы – "интересный"
"Интересный" – это любимое слово Близнецов.
Ох как интересно! – так восторженно обычно реагируют Близнецы на новую информацию. Близнецы любознательны и всегда готовы узнавать новое, они открыты к знаниям и больше всего боятся скуки, рутины.
Общаясь с людьми, Близнецы стараются быть для каждого максимально интересными, поэтому с ними бывает легко и в удовольствие вести беседу.
Тем временем стало известно, каких людей не любят разные знаки Зодиака. Тельцов нервируют люди, которые слишком легко сдаются, а Овнов абсолютно сбивают с толку нерешительные люди.