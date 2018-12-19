Ср, 19.12.2018
Предсказания Ванги на 2019 год: покушение на Путина, болезнь Трампа, коллапс в Европе СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Видео: Хайди Клум на огромных каблуках упала на сцене

Видео: Хайди Клум на огромных каблуках упала на сцене

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Heidi Klum arrives at the "America's Got Talent" Season 13 Finale Show red carpet at the Dolby Theatre on Wednesday, Sept. 19, 2018, in Los Angeles. (Photo by Willy Sanjuan/Invision/AP)

ФОТО: Willy Sanjuan / AP

Знаменитая немецкая модель Хайди Клум уже в течение нескольких лет является одной из судей в талант-шоу "В Америке есть таланты". На своей странице в Instagram Хайди разместила архивное видео, которое было снято в 2016 году, пишет Сегодня.

На видео модель танцует и поет вместе с одним из участников шоу. Во время поворота Клум неожиданно упала, но вскоре ей помогли подняться и номер продолжился.

"Санта, дорогой, я была ужасно хорошей девочкой в этом году", – подписала видео звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on

Многие поклонники Хайди отметили в комментариях, что модель "слишком красиво и профессионально" упала на сцене и этот момент – всего лишь постановка. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ