Видео: Хайди Клум на огромных каблуках упала на сцене
19 декабря 2018, 12:35
Знаменитая немецкая модель Хайди Клум уже в течение нескольких лет является одной из судей в талант-шоу "В Америке есть таланты". На своей странице в Instagram Хайди разместила архивное видео, которое было снято в 2016 году, пишет Сегодня.
На видео модель танцует и поет вместе с одним из участников шоу. Во время поворота Клум неожиданно упала, но вскоре ей помогли подняться и номер продолжился.
"Санта, дорогой, я была ужасно хорошей девочкой в этом году", – подписала видео звезда.
Многие поклонники Хайди отметили в комментариях, что модель "слишком красиво и профессионально" упала на сцене и этот момент – всего лишь постановка.