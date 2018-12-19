В США умерла актриса и режиссер Пенни Маршалл

Американская актриса и режиссер Пенни Маршалл скончалась в понедельник в возрасте 75 лет из-за осложнений сахарного диабета, сообщает портал TMZ.
«Наша семья убита горем из-за смерти Пенни Маршалл. Пенни была сорванцом, любила спорт, решать всякие головоломки, пить молоко, смешанное с пепси, и быть со своей семьей... Мы надеемся, что ее жизнь продолжает вдохновлять других проводить время с семьей, усердно работать и воплощать свои мечты в реальность», - сообщила семья актрисы.
Актриса скончалась в своем доме на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе, передают РИА Новости.
Она получила известность благодаря роли Лаверны в телесериале «Лаверна и Ширли» (1976-1983), который был спин-оффом к сериалу «Счастливые дни» (1974-1984) с Синди Уильямс. «Лаверна и Ширли» стал хитом в 1976 году и был продлен на восемь сезонов. За роль Лаверны Маршалл получила три номинации на премию «Золотой глобус».
Она также добилась успеха как режиссёр и продюсер, став первой женщиной-режиссёром, чья фантастическая комедия «Большой» (1988) с Томом Хэнксом собрала более 100 миллионов долларов в американском прокате. «Большой» был отмечен несколькими номинациями на «Оскар».
Среди режиссерских работ Маршалл известны также картины «Пробуждение» (1990) с Робином Уильямсом и Робертом Де Ниро, «Их собственная лига» (1992) с Джиной Дэвис, Томом Хэнксом и Мадонной, «Жена священника» (1996) с Дензелом Вашингтоном и Уитни Хьюстон.
Портал отмечает, что Маршалл лечилась от рака мозга и легких еще в 2009 году.