На чьей стороне будут сегодня звезды: гороскоп на 19 декабря

Овен

Пусть события развиваются сами по себе, не вмешивайтесь. У вас сегодня не получится найти всему, что с вами происходит, достойного объяснения, пишет Segodnya.

Телец

Наконец-то удача на вашей стороне. Нынешний день обещает быть весьма удачным, если, конечно, вы сами не пожелаете его испортить.

Близнецы

Не ввязывайтесь ни в какие конфликты, вы сегодня слишком уязвимы, так что пострадаете в них куда больше, чем другие участники.

Рак

То, что вас считают практически незаменимым работником, не причина, чтобы отказывать себе в отдыхе. Вам он необходим как никогда.

Лев

Не лезьте не в свое дело, особенно если вас об этом никто не просил. Скорее всего, вас попросят удалиться, а это весьма неприятно.

Дева

Перебороть собственное упрямство сможете, лишь осознав, что оно может достаточно серьезно подпортить вам отношения с окружающими.

Весы

Воспользуйтесь своими знаниями для решения поставленной перед вами непростой задачи. Только хорошенько обдумайте, как это правильно сделать.

Скорпион

Ваше воображение разыгралось не на шутку. Будьте осторожны, мыслите логично, иначе выбраться из надуманного мира будет сложно.

Стрелец

Не спешите жить, все должно произойти вовремя, и вы не сможете повлиять на события. То, что должно произойти, случится.

Козерог

Сегодня вас упорно не будут замечать и считаться с вашим мнением. Возможно, это к лучшему. Сможете отдохнуть немножечко.

Водолей

Наконец-то вы снова сможете влиять на события. Займитесь своими делами, а о чувствах окружающих пусть болит голова у других.

Рыбы