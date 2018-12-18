Вот что может рассказать о вас цвет ваших глаз

Первое, что мы замечаем в человеке, это его глаза, и когда мы устанавливаем прямой зрительный контакт, мы мгновенно ощущаем вибрацию или чувствуем, каким он может быть. Вот почему часто говорят, что «глаза - это зеркало души», потому что они тонко раскрывают всевозможную информацию о человеке, пишет Sun Gazing.
Подумайте об этом, когда вы смотрите в чужие глаза. Вы можете заметить, счастливы они или безумны, грустны или равнодушны, или любые другие эмоции, которые человек может испытывать в данный момент, пишет Lifter.com.ua.
Проще говоря, наши глаза очень выразительны и способны передавать невысказанные сообщения! Даже когда мы пытаемся скрыть определенные вещи, наши глаза часто предают нас.
Возьмем, к примеру, когда человек притворно улыбается и притворяется счастливым. Вы можете сказать, что он неискренен, потому что истинная улыбка проявляется в глазах, именно поэтому люди иногда говорят «глаза улыбались».
Цвет наших глаз также может показать, что представляют собой наши личности на более глубоком уровне. Многие специфические черты и характеристики связаны с цветом глаз, и это также позволяет нам читать людей. В то время как глаза двух людей имеют различную окраску, человеческий глаз бывает только нескольких цветов. Это коричневый, ореховый, синий, зеленый, серебристый или серый, янтарный и чёрный.
Карие глаза на сегодняшний день являются наиболее распространенными во всем мире, причем большинство оценок утверждают, что они есть у более чем 55% населения планеты.
Глаза некоторых людей настолько темно-коричневые, что могут казаться черными, отсюда и черные глаза.
Голубые глаза являются вторым по доминирующей цветовой гамме, их имеют около 8% всех людей.
Синий, оказывается, самый популярный цвет контактных линз, поэтому он также самый желанный.
5-8% населения мира имеют зеленовато-желтый оттенок. Зеленые глаза встречаются еще реже, они есть всего у 2% людей, а самые редкие цвета - глаза янтарного и серого цвета.
Все это очень интересно знать, но что еще более интригующе, это то, что цвет ваших глаз может показать, кто вы есть.
1. Голубые.
Если у вас голубые глаза, то вы:
проницательны;
напористы;
оптимистичны;
полны энергии;
полны задора;
верные;
общительны;
добры;
искренни.
2. Зеленые.
Если у вас зеленые глаза, то вы:
таинственны;
высокоинтеллектуальны;
любопытны;
жизнелюбивы;
очаровательны;
ревнивы;
сострадательны:
трудолюбивы;
амбициозны.
3. Серые.
Если у вас серые глаза, то вы:
старомодны;
мудры;
добродушны;
романтичны;
креативны;
симпатичны;
изобретательны.
4. Карие.
Если у вас карие глаза, то вы:
привлекательны
уверенны
независимы
вежливы
решительны
стеснительны
общительны
скромны.
5. Ореховые.
Если у вас ореховые глаза, то вы:
элегантны;
внезапны;
легки на подъем;
расслабленны;
веселы;
темпераментны;
жизнерадостны;
чувствительны;
упрямы.
6. Черные.
Если у вас черные глаза, то вы:
эмпатичны;
надежны;
ответственны;
скрытны;
озорны;
недоверчивы;
трудолюбивы;
духовны;
страстны.
Вот что могут рассказать глаза. Совпало?