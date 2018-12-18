Вот что может рассказать о вас цвет ваших глаз

Подумайте об этом, когда вы смотрите в чужие глаза. Вы можете заметить, счастливы они или безумны, грустны или равнодушны, или любые другие эмоции, которые человек может испытывать в данный момент, пишет Lifter.com.ua.

Проще говоря, наши глаза очень выразительны и способны передавать невысказанные сообщения! Даже когда мы пытаемся скрыть определенные вещи, наши глаза часто предают нас.

Возьмем, к примеру, когда человек притворно улыбается и притворяется счастливым. Вы можете сказать, что он неискренен, потому что истинная улыбка проявляется в глазах, именно поэтому люди иногда говорят «глаза улыбались».

Цвет наших глаз также может показать, что представляют собой наши личности на более глубоком уровне. Многие специфические черты и характеристики связаны с цветом глаз, и это также позволяет нам читать людей. В то время как глаза двух людей имеют различную окраску, человеческий глаз бывает только нескольких цветов. Это коричневый, ореховый, синий, зеленый, серебристый или серый, янтарный и чёрный.

Карие глаза на сегодняшний день являются наиболее распространенными во всем мире, причем большинство оценок утверждают, что они есть у более чем 55% населения планеты.

Глаза некоторых людей настолько темно-коричневые, что могут казаться черными, отсюда и черные глаза.

Голубые глаза являются вторым по доминирующей цветовой гамме, их имеют около 8% всех людей.

Синий, оказывается, самый популярный цвет контактных линз, поэтому он также самый желанный.

5-8% населения мира имеют зеленовато-желтый оттенок. Зеленые глаза встречаются еще реже, они есть всего у 2% людей, а самые редкие цвета - глаза янтарного и серого цвета.

Все это очень интересно знать, но что еще более интригующе, это то, что цвет ваших глаз может показать, кто вы есть.

1. Голубые.

Если у вас голубые глаза, то вы:

проницательны;

напористы;

оптимистичны;

полны энергии;

полны задора;

верные;

общительны;

добры;

искренни.

2. Зеленые.

Если у вас зеленые глаза, то вы:

таинственны;

высокоинтеллектуальны;

любопытны;

жизнелюбивы;

очаровательны;

ревнивы;

сострадательны:

трудолюбивы;

амбициозны.

3. Серые.

Если у вас серые глаза, то вы:

старомодны;

мудры;

добродушны;

романтичны;

креативны;

симпатичны;

изобретательны.

4. Карие.

Если у вас карие глаза, то вы:

привлекательны

уверенны

независимы

вежливы

решительны

стеснительны

общительны

скромны.

5. Ореховые.

Если у вас ореховые глаза, то вы:

элегантны;

внезапны;

легки на подъем;

расслабленны;

веселы;

темпераментны;

жизнерадостны;

чувствительны;

упрямы.

6. Черные.

Если у вас черные глаза, то вы:

эмпатичны;

надежны;

ответственны;

скрытны;

озорны;

недоверчивы;

трудолюбивы;

духовны;

страстны.