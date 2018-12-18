«Это что за Кончита?» Жители возмущены находкой в магазине

Пользователь социальной сети Facebook поделился полной непонимания записью - он приобрел для своей дочери куклу, но после ее осмотра у ребенка возникло много вопросов.
«Купили куклу дочери в магазине K Senukai (Латвия - прим.ред.). Сначала все было хорошо, а потом дочь спросила, что это. Слов не было», пишет Rus.tvnet.lv.
«Платье, и под платьем - Кончита».
«Что происходит с миром? Это вообще нормально? Я впервые такое вижу - обычно у куклы там ничего нет», - поделился сюрпризом покупатель.
Магазин дал комментарий, указав, что у товара констатирован производственный дефект.
«В магазинах K Senukai можно найти очень широкий ассортимент товаров - как бытовая техника, так и все для строительства, детские игрушки и т.д.
У конкретного товара констатирован производственный дефект и, после его констатации, товар незамедлительно изъяли из предложения во всех магазинах сети», - указала руководитель по маркетингу K Senukai Аида Шмитс.
«Все клиенту, которые приобрели конкретный товар, могут вернуть его в любом магазине K Senukai и получить обратно потраченные деньги, дополнительно получив в подарок другую равноценную вещь. Необходимо предоставить чек».