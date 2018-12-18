Иван Дорн посмеялся над плачущим ребенком
Украинский певец Иван Дорн у себя в инстаграме опубликовал видео, на котором он передразнивает плачущего в самолете младенца. А певица Светлана Лобода поделилась им на своей страничке в инстаграм, однако позже удалила запись. Об этом сообщает Gazeta.ru.
Видеоролик опубликовал "5 канал".
На видеозаписи видно, как артист, нарочито открывая рот, с чувством пародирует рыдающего ребенка и копирует его движения.
За кадром слышен женский смех. Инцидент произошел 16 декабря в самолете, передает Rus.tvnet.lv.
Куда летел артист — неизвестно, однако на снятом ролике видно и отчетливо слышно, как в лайнере заливается слезами ребенок, музыкант не нашел ничего лучше, чем спародировать плачущего малыша.
При этом известно, что у Ивана Дорна есть двое детей и он, вероятно, как никто другой знает, что такое детская истерика.
Ролик был также опубликован на странице украинской певицы Светланы Лободы, однако позже она удалила запись.