Иван Дорн посмеялся над плачущим ребенком

Украинский певец Иван Дорн у себя в инстаграме опубликовал видео, на котором он передразнивает плачущего в самолете младенца. А певица Светлана Лобода поделилась им на своей страничке в инстаграм, однако позже удалила запись. Об этом сообщает Gazeta.ru.