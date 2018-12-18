Вт, 18.12.2018
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Иван Дорн посмеялся над плачущим ребенком
А Лобода его поддержала

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Иван Дорн

ФОТО: http://vk.com/ivandorn

Украинский певец Иван Дорн у себя в инстаграме опубликовал видео, на котором он передразнивает плачущего в самолете младенца. А певица Светлана Лобода поделилась им на своей страничке в инстаграм, однако позже удалила запись. Об этом сообщает Gazeta.ru.

Видеоролик опубликовал "5 канал".

На видеозаписи видно, как артист, нарочито открывая рот, с чувством пародирует рыдающего ребенка и копирует его движения.

За кадром слышен женский смех. Инцидент произошел 16 декабря в самолете, передает Rus.tvnet.lv.

Куда летел артист — неизвестно, однако на снятом ролике видно и отчетливо слышно, как в лайнере заливается слезами ребенок, музыкант не нашел ничего лучше, чем спародировать плачущего малыша.

При этом известно, что у Ивана Дорна есть двое детей и он, вероятно, как никто другой знает, что такое детская истерика.

Ролик был также опубликован на странице украинской певицы Светланы Лободы, однако позже она удалила запись.

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