Галерея: Меган Маркл удивила размером своего живота

Сегодня 37-летняя Меган Маркл отправилась на запад Лондона в дом престарелых Brinsworth House. Его жители — художники, артисты, актеры и другие представители индустрии развлечений, которые всю жизнь посвятили этим творческим профессиям.

Меган же, как мы знаем, и сама до недавнего времени была связана с миром кино, поэтому найти с ними общий язык ей, очевидно, было довольно просто. Народ удивило насколько за последний месяц вырос живот у беременной герцогини. Смотрите галерею!