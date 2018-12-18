Вт, 18.12.2018
Великобритания в ужасе! Меган Маркл новым выходом нарушила сразу три правила королевского протокола СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Галерея: Меган Маркл удивила размером своего живота

Галерея: Меган Маркл удивила размером своего живота

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Герцогиня Сассекская во время своего нового выхода в свет надела лишь легкое пальто и бежевые туфли.

Сегодня 37-летняя Меган Маркл отправилась на запад Лондона в дом престарелых Brinsworth House. Его жители — художники, артисты, актеры и другие представители индустрии развлечений, которые всю жизнь посвятили этим творческим профессиям.

Меган же, как мы знаем, и сама до недавнего времени была связана с миром кино, поэтому найти с ними общий язык ей, очевидно, было довольно просто. Народ удивило насколько за последний месяц вырос живот у беременной герцогини. Смотрите галерею!

Напомним, королевская семья ожидает появление первенца весной 2019 года.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ