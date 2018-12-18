«Баба-яга с деменцией»: Ларису Гузееву унизили за фото голышом на морозе

Блогера Лену Миро возмутила не столько сама фотография, сколько подпись к ней. Лариса Гузеева сравнила себя с Настенькой из новогодней сказки «Морозко».

Лена Миро, топовый российский блогер. ФОТО: Социальные сети

"Настенька? Нет, Ларочка, ты – не Настенька. Ты даже не Настенька Волочкова, не говоря уж о Настеньке из "Морозко". Ты – папа Свин из мультфильма про Пеппу, вот на него ты очень похожа... Ты не Настенька, Лара, а совсем другой персонаж – пугающая Баба-яга, у которой после климакса началась деменция", – обличает Гузееву журналистка.

Лена Миро просит Ларису Гузееву прикрыться. По ее словам, одряхлевшая актриса похожа на кикимору на боевом посту. "Не знаю, как вы, но для меня сексуальность пенсионеров – это нечто за гранью, от чего хочется вырвать. Все могу вытерпеть и улыбнуться – даже Бузову, но вот претензии пенсионерок на секс – ком к горлу подкатывает", – поясняет свое возмущение блогер.