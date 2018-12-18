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«Баба-яга с деменцией»: Ларису Гузееву унизили за фото голышом на морозе
Ужас какой!

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Лариса Гузеева

ФОТО: скриншот передачи "Давай поженимся!"

Фотография Ларисы Гузеевой, прячущейся голышом за сосной в зимнем лесу, не оставила равнодушной общественность. Известной актрисе напомнили о возрасте и намекнули, что пора бы быть поскромнее и забыть о сексе.

Блогера Лену Миро возмутила не столько сама фотография, сколько подпись к ней. Лариса Гузеева сравнила себя с Настенькой из новогодней сказки «Морозко».

Лена Миро, топовый российский блогер.

ФОТО: Социальные сети

"Настенька? Нет, Ларочка, ты – не Настенька. Ты даже не Настенька Волочкова, не говоря уж о Настеньке из "Морозко". Ты – папа Свин из мультфильма про Пеппу, вот на него ты очень похожа... Ты не Настенька, Лара, а совсем другой персонаж – пугающая Баба-яга, у которой после климакса началась деменция", – обличает Гузееву журналистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Лена Миро просит Ларису Гузееву прикрыться. По ее словам, одряхлевшая актриса похожа на кикимору на боевом посту. "Не знаю, как вы, но для меня сексуальность пенсионеров – это нечто за гранью, от чего хочется вырвать. Все могу вытерпеть и улыбнуться – даже Бузову, но вот претензии пенсионерок на секс – ком к горлу подкатывает", – поясняет свое возмущение блогер.

Напомним, Лариса Гузеева вышла на снег в одном банном полотенце. Популярная актриса вызвала восхищение и восторг у фанатов, а некоторые сравнили ее с балериной Анастасией Волочковой. 

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