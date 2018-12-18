Вт, 18.12.2018
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  • Лучший мой подарочек! «Самая горячая бабушка» снялась для праздничного календаря

Лучший мой подарочек! «Самая горячая бабушка» снялась для праздничного календаря
Жаркие снимки!

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Джина Стюарт

ФОТО: SCANPIX

48-летняя мама четырeх детей Джина Стюарт из Австралии, у которой уже подрастает и внучка, в очередной раз показала, что позволяет ей претендовать на звание самой горячей бабушки в мире.

Джина поделилась откровенными фотографиями, которые она делала для голого праздничного календаря на 2019 год. Австралийка с впечатляющей грудью позировала почти обнажeнной, прикрывшись лишь бюстгальтером в виде праздничной ленты с бантом. А на голове у неe была шапочка Санты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Джина стала известна после того, как вышла в финал конкурса Miss Maxim. Теперь у австралийки, которая не выглядит на свой возраст, 125 тысяч подписчиков в Instagram, которых она нередко радует провокационными снимками. В этот раз фанаты тоже оказались рады такому «подарку» и сделали женщине немало комплиментов.

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