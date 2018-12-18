Лучший мой подарочек! «Самая горячая бабушка» снялась для праздничного календаря

Джина поделилась откровенными фотографиями, которые она делала для голого праздничного календаря на 2019 год. Австралийка с впечатляющей грудью позировала почти обнажeнной, прикрывшись лишь бюстгальтером в виде праздничной ленты с бантом. А на голове у неe была шапочка Санты.

Джина стала известна после того, как вышла в финал конкурса Miss Maxim. Теперь у австралийки, которая не выглядит на свой возраст, 125 тысяч подписчиков в Instagram, которых она нередко радует провокационными снимками. В этот раз фанаты тоже оказались рады такому «подарку» и сделали женщине немало комплиментов.