В Лос-Анджелесе ограбили дом Квентина Тарантино
18 декабря 2018, 13:47
Дом известного голливудского режиссера Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе ограбили двое мужчин. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что двое грабителей проникли в дом режиссера через окно поздней ночью. При этом Тарантино находился в помещении и «оказал им сопротивление», однако злоумышленникам удалось сбежать.
По информации портала, грабители вынесли из дома режиссера ювелирные украшения и другую собственность.
Сейчас полиция города проверяет камеры наблюдения рядом с местом жительства Тарантино, записи с которых могут помочь установить личности преступников.