Вт, 18.12.2018
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  • В Лос-Анджелесе ограбили дом Квентина Тарантино

В Лос-Анджелесе ограбили дом Квентина Тарантино

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Квентин Тарантино.

ФОТО: AFP / Scanpix

Дом известного голливудского режиссера Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе ограбили двое мужчин. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что двое грабителей проникли в дом режиссера через окно поздней ночью. При этом Тарантино находился в помещении и «оказал им сопротивление», однако злоумышленникам удалось сбежать.

По информации портала, грабители вынесли из дома режиссера ювелирные украшения и другую собственность.

Сейчас полиция города проверяет камеры наблюдения рядом с местом жительства Тарантино, записи с которых могут помочь установить личности преступников.

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