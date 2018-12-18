Медики назвали ошибки в уходе за зубами, которые не нужно допускать ни в коем случае

Также издание приводит типичный перечь ошибок ухода за зубами, которые, возможно, известны не всем украинцам.

Ошибка № 1: отбеливание зубов дома

Конечно, большинство людей хотят сэкономить на зубах. В принципе, ситуация понятна: лечение и уход за зубами стоят довольно немалых денег. Но отбеливание зубов в домашних условиях может привести к непростительным ошибкам. Существует немало способов, например, отбеливающие зубные пасты с абразивными частицами, специальные каппы или полоски с осветляющим гелем. А некоторые до сих пор используют раствор из соды, чтобы добиться желанного результата.

Однако все это очень опасно. На самом деле это приносит лишь кратковременный эффект, а также приводит к травмам зубной эмали и тканям десны. Возникают микротрещины, что увеличивает вероятность возникновения кариеса и появления рецессии десен. Зубы приобретают чрезмерную чувствительность, а это приносит человеку дискомфорт.

Что же делать, чтобы ошибка не принесла такого результата? Отбеливание необходимо проводить только специалисту, который должен оценить состояние зубов, а затем подобрать наиболее подходящий вариант отбелить зубы.

Ошибка № 2: грызть твердые предметы

Когда человек задумывается на работе или учебе, то часто в его рту непроизвольно оказывается ручка, которую он любит «погрызть», размышляя о своих делах. Нередко люди щелкают орехи прямо зубами, открывают ими же бутылки. Подобных вещей можно найти немало. Но нужно знать, что привычка грызть твердые предметы не приведет ни к чему хорошему, это огромная ошибка. Ведь такая привычка приводит к травмированию зубов, в некоторых случаях можно даже отколоть кусок зуба.

Кроме того, негативно сказывается на состоянии зубов скрежетание зубами. Наличие пирсинга во рту или на губах может тоже отрицательно влияет на зубы. Это тоже связано с привычкой грызть твердое.

Ошибка № 3: чистить зубы после еды

Все твердят, что чистка зубов сразу после еды будет крайне полезна. Но на самом деле это огромная ошибка. Во-первых, не всегда есть такая возможность (например, вряд ли вы будете стоять в ресторане в туалете и делать это). Во-вторых, гораздо удобнее использовать другие средства для очищения зубов. К ним можно отнести зубную нить. Также с помощью жевательной резинки с ксилитом или сорбитом можно восстановить кислотно-щелочной баланс.

Ошибка № 4: слишком много сладкого

Если вы едите слишком много сладостей, то неизбежно ваши зубы превратятся в нечто нецелесообразное. Ведь десерты любят не только люди, но и микроорганизмы, которые тоже обожают сладости. Они вступают в реакцию с сахаром, а это провоцирует образование эндотоксинов в ротовой полости. Такое питание неизбежно приводит к появлению кариеса. Наиболее опасными в таком плане считаются ириски и другие тянущие конфетки. Они забиваются между зубами, а некачественная чистка разрушает зубы. Также не менее ошибочным будет употребление сладких газированных напитков, в которых часто содержится огромное количество сахара. В результате тоже образуется кариес.

Ошибка № 5: горячая и холодная пища