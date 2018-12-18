Есть и пить в самолете может быть очень вредно

По словам Джонса, санитарные нормы часто грубо нарушаются персоналом, который обязан очищать воздушные суда после авиаперелетов и подготавливать их к новым полетам. Он сообщил, что люди, которые убирают мусор и отходы после рейса, могут упаковывать продукты в обеденные наборы для пассажиров, не меняя перчаток.

Также, как выяснилось, людям стоит с осторожностью нужно не только есть, но и пить кофе и чай в самолетах.

«Вода на борту может быть загрязнена, так как подается из резервуаров, рядом с которыми выбрасываются отходы. Если вода в городе, где происходит заправка, низкого качества, пассажиры будут подавать напитки именно из нее. Воду для самолетов не очищают», - разоткровенничался пилот.

Кроме того, в публикации The Sun приводится признание Шрейи Париха, экс-бортпроводника, имевшего опыт работы в пяти разных авиакомпаниях. Он рассказал, что о том, что еда в самолетах может быть очень вредной из-за обилия добавляемых нее разнообразных, зачастую ненатуральных улучшителей вкуса. Еда, которую получает пассажир на борту, может быть приготовленной несколько дней назад, добавил Парих. По его словам, бортпроволники приносят в самолет свою еду с собой.

До этого в прессе выступал профессор Хантерского колледжа в Нью-Йорке Чарльз Платкин, который высказался о том, что пить чай и кофе в самолетах во время полетов может быть очень вредно. По словам ученого, емкости, в которых готовятся чай и кофе, плохо очищаются, и при этом возникает риск заражения инфекциями, например, кишечной палочкой.