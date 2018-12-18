Даниил Страхов и Ирина Пегова едут с «Онегиным» в Таллинн

В спектакле звучит музыка Алексея Айги в исполнении ансамбля «4:33». Режиссер-постановщик – Наталья Семенова. Блистательный текст, увлекательный сюжет, неоднозначность и глубина характеров – таков он, пушкинский «Евгений Онегин». А еще – это удивительно современная история.

ФОТО: Промо

Авторы спектакля постарались максимально бережно отнестись к пушкинскому слову, сохранить сюжет, историю, дополнив ее знаменитыми комментариями к роману – острыми, парадоксальными, современными. В текст также включены хулиганские и смешные эпиграммы самого А.С.Пушкина. Все это безупречно и тонко разыгрывают четыре персонажа – Онегин, Ленский, Татьяна, Автор.

И тут, казалось бы, прописные истины пушкинского романа, вбитые в голову еще со школы, перестают быть таковыми. Текст начинает жить своей жизнью. А актеры вступают в непринужденную и актуальную игру с «каноническим» и «неприкасаемым» текстом.

ФОТО: Промо

Сергей Чонишвили актер, мастер озвучания фильмов, телеведущий, писатель. Окончил Щукинское училище и сразу был принят в труппу театра Московского государственного театра «Ленком», где и работает по сей день. Работал в МХТ имени Чехова и в «Табакерке». Выпустил две книги: сборник «Незначительные изменения» и роман «Человек-поезд».

Голос Сергея знают все - он работал над озвучиванием американских и европейских фильмов, аудиокниг, компьютерных игр, мультипликационных и документальных фильмов. С 1998 года является официальным голосом телеканала «СТС».

Несмотря на то, что Сергей сегодня практически не снимается в кино, его фильмография насчитывает более ста ролей, среди которых сериал «Петербургские тайны», «Пепел», фильмы «Азазель», «Невеста на заказ» и «Новогодний романс», «Новогодний рейс», «Король Мадагаскара» и др.

Даниил Страхов окончил Окончил Щукинское училище, работает в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Даниил много снимается в кино и в телевизионных сериалах: «Маросейка, 12», «Пятый угол», «Главные роли», «Всегда говори „всегда“», «Бригада», «Женская логика 2», «Дети Арбата» и других. Даниил исполнил одну из главных ролей (барон Корф) в российской исторической теленовелле «Бедная Настя» и главную роль, молодого Штирлица (советского разведчика Максима Максимовича Исаева), в телесериале «Исаев» режиссёра Сергея Урсуляка.

Ирина Пегова училась в Горьковском театральном училище, где её заметил Пётр Фоменко и пригласил учиться на своём курсе. Сразу после окончания ГИТИСа Ирина была принята в труппу Московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Позже работала в МХТ, Табакерке и театре им. Маяковского. Широкую известность ей принесла роль .. в фильме Алексея Учителя «Прогулка». Снималась в фильмах «СуперБобровы», «Хороший мальчик», «Экипаж» и др.

Сергей Шнырёв окончил Школу-студию МХАТ, был принят в труппу театра. Позже играл в спектаклях театра им. Ермоловой. Зрители его знают по роли Рауля де Бражелона в экранизации романа Дюма «Мушкетеры 20 лет спустя» и фильмам и сериалам «Морской патруль», «Червь», «Околофутбола».

ФОТО: Промо