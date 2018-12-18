«Неужели развод?»: Собчак сняла обручальное кольцо

О том, что у Ксении Собчак и Константина Богомолова роман, слухи ходят уже несколько недель. Поводом для пересудов стали подозрительно частые появления в свете ведущей и режиссера на одних и тех же мероприятиях (не вместе, но, возможно, это пока). Telegram-канал «Двойная сплошная» вовсе высказал убеждение, что Собчак и Богомолов – любовники. Дескать, пара миловалась прямо в холле кинотеатра на премьере фильма «Дом, который построил Джек». Более того, утверждает источник, именно из-за телеведущей Константин Богомолов расстался с женой, актрисой Дарьей Мороз.

Дальше – больше. Теперь информацию о том, что брак Собчак и Виторгана трещит по швам, выдал Telegram-канал «Только никому...» со ссылкой на «Беспощадного пиарщика». «Во время утренней шавасаны» в одном из престижных салонов красоты кто-то услышал, что Ксения Собчак «уходит от Максима Виторгана к Константину Богомолову».