Синди Кроуфорд разводится с мужем после 20 лет брака
Американская супермодель Синди Кроуфорд и бизнесмен Рэнди Гербер долгое время считались одной из самых образцовых голливудских пар. Супруги прожили вместе 20 лет, однако на днях стало известно, что они приняли решение расстаться, пишет Woman.
Слухи о том, что отношения Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера дали трещину, начали появляться еще летом. Тогда поклонников пары встревожила новость о том, что супруги продают совместно нажитое имущество.
Сначала модель и предприниматель выставили на продажу дом в Кабо-Сан-Лукасе, а после избавились от особняка в Малибу.
Фанаты надеялись на лучшее, однако их опасения подтвердились. На днях портал Radar Online сообщил о том, что Синди собирается подать на развод. Причиной оказалось то, что между супругами больше нет чувств друг к другу.
Отмечается также, что на этой неделе звезда была замечена на публике без обручального кольца. А это, как мы знаем, знак того, что в отношениях не все гладко.
По словам источников, близких к семье знаменитостей, Гербер и Кроуфорд подадут необходимые для расторжения брака бумаги до конца года.
Как сообщают инсайдеры, в звездной семье уже давно шла речь о разводе.
Напомним, Синди и Рэнди воспитывают 17-летнюю дочь Кайю и 19-летнего сына Пресли. Возможно, именно они и сдерживали супругов от столь решительного шага. Однако дети уже покинули родительский дом и начали строить свою жизнь, так что теперь супермодель и предприниматель могут спокойно разъехаться.