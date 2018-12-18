Синди Кроуфорд разводится с мужем после 20 лет брака

Слухи о том, что отношения Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера дали трещину, начали появляться еще летом. Тогда поклонников пары встревожила новость о том, что супруги продают совместно нажитое имущество.

Сначала модель и предприниматель выставили на продажу дом в Кабо-Сан-Лукасе, а после избавились от особняка в Малибу.

Фанаты надеялись на лучшее, однако их опасения подтвердились. На днях портал Radar Online сообщил о том, что Синди собирается подать на развод. Причиной оказалось то, что между супругами больше нет чувств друг к другу.

Отмечается также, что на этой неделе звезда была замечена на публике без обручального кольца. А это, как мы знаем, знак того, что в отношениях не все гладко.

По словам источников, близких к семье знаменитостей, Гербер и Кроуфорд подадут необходимые для расторжения брака бумаги до конца года.

Как сообщают инсайдеры, в звездной семье уже давно шла речь о разводе.