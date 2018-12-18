Весы могут получить премию, а Девам важно пойти на свидание: гороскоп на 18 декабря

Овен

Этот день покажется вам бесконечным, он тоже рано или поздно закончится. Займите себя чем-то нужным, чтоб не думать о том, как тянется время, пишет Segodnya.

Телец

Нынешний день принесет вам массу впечатлений. Это отличное время для всевозможных активных действий. Постарайтесь не тратить его впустую.

Близнецы

Подумайте, что именно необходимо вам для повышения, и начинайте действовать сразу на всех фронтах. Сейчас самый удачный момент для карьерного рывка.

Рак

Если до этого вас обходили вниманием, то сегодня начальство даст вам шанс проявить себя. Вам потребуется лишь немного смекалки и делового чутья.

Лев

Не делитесь с кем бы то ни было своими мечтами и планами. На работе должны быть только служебные дела, а все личное — за пределами офиса.

Дева

Этот день просто создан для встреч. И это касается не только деловых, но и личных свиданий. Вы можете получить весьма ценную информацию.

Весы

Вы сегодня можете получить неплохое вознаграждение за свои труды. Материальное поощрение не может не мотивировать ваше рвение в работе.

Скорпион

В этот день вам будет нелегко заставить себя сосредоточиться на работе. Поэтому сделайте над собой героическое усилие и все-таки возьмитесь за дело.

Стрелец

Сегодня шеф припомнит ошибку, которую вы допустили в прошлом. Постарайтесь нивелировать негативные последствия новыми подвигами.

Козерог

Постарайтесь, чтобы между вами и вашим начальством не возникло непонимания, и не обращайте внимания на мелкие неприятности и ссоры в коллективе.

Водолей

Сегодня благоприятный день для профессионального обучения и самообразования. Это поможет оставаться на высоте в вашей области знаний.

Рыбы