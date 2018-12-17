«Дай, Боже, сил»: Пугачева выступила с официальным заявлением

У себя в Instagram Пугачева опубликовала фото афиши предстоящего сольника. На снимке запечатлены сама Примадонна и продюсер Нателла Крапивина. Сообщается, что культовое событие состоится в Государственном Кремлевском дворце 17 апреля в 19:00. Отметим, что 70 лет Примадонна отметит 15 апреля, пишет Dni.ru.

«В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер», – написала Алла Пугачева в сопровождении к афише.

Можно только представить восторг, который испытали многочисленные поклонники. Ведь Примадонна уже много лет не радовала фанатов сольными концертами.