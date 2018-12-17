«Дай, Боже, сил»: Пугачева выступила с официальным заявлением

Предположения, устроит ли Алла Пугачева концерт в честь круглой даты, высказывались в СМИ на протяжении последних месяцев. И если в окружении Примадонны были противоречивые данные, то сама артистка предпочитала отмалчиваться. И вот, наконец, Алла выступила с официальным заявлением.
У себя в Instagram Пугачева опубликовала фото афиши предстоящего сольника. На снимке запечатлены сама Примадонна и продюсер Нателла Крапивина. Сообщается, что культовое событие состоится в Государственном Кремлевском дворце 17 апреля в 19:00. Отметим, что 70 лет Примадонна отметит 15 апреля, пишет Dni.ru.
«В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер», – написала Алла Пугачева в сопровождении к афише.
Можно только представить восторг, который испытали многочисленные поклонники. Ведь Примадонна уже много лет не радовала фанатов сольными концертами.
Однако не все смотрят на предстоящий юбилейный сольник Пугачевой с позитивом. Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал Примадонну. «Алла закончилась как певица. К сожалению, она – одно из главных разочарований моей жизни. Эта певица утратила и голос, и талант. Она не сможет ничего показать на юбилее, я в этом уверен. Нечем показывать – голос пропал, не осталось ничего от тембра», – говорил в недавнем интервью Соседов.