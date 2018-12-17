Пн, 17.12.2018
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Браво! Известный эстонский радиоведущий предотвратил серьезную трагедию и спас детей и стариков

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Известный эстонский радиоведущий Лаури Херманн

ФОТО: Pilt videost

Известный эстонский радиоведущий Лаури Херманн, чья карьера началась почти четверть века назад, недавно совершил смелый и решительный поступок, который ему и окружающим запомнится надолго. 

Ведущий радиостанции Elmar спас стариков и детей, находящихся в злополучном автобусе, от трагедии, которая могла произойти, пишет Elu24.ee.

Это произошло в одном из уездных автобусов. Водитель вышел на улицу перекурить, когда автобус начал стремительное движение. Шофер забыл поставить транспортное средство на ручной тормоз. Автобус набирал скорость. Водитель же стоял в нескольких десятках метров от автобуса и вообще не видел, что что-то происходит. Ведущий Херманн, находящийся в транспортном средстве, побежал к водительскому сиденью в поисках ручника, чтобы остановить движущийся автобус. 

Водитель лишь через некоторое время после торможения автобуса вернулся на борт и только тогда понял всё серьезность случившегося. Он не мог произнести ни слова. Все пассажиры тоже были без слов. Когда Херманн выходил на своей остановке, лишь тогда водитель сказал ему: «спасибо!»

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