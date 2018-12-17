Браво! Известный эстонский радиоведущий предотвратил серьезную трагедию и спас детей и стариков

Это произошло в одном из уездных автобусов. Водитель вышел на улицу перекурить, когда автобус начал стремительное движение. Шофер забыл поставить транспортное средство на ручной тормоз. Автобус набирал скорость. Водитель же стоял в нескольких десятках метров от автобуса и вообще не видел, что что-то происходит. Ведущий Херманн, находящийся в транспортном средстве, побежал к водительскому сиденью в поисках ручника, чтобы остановить движущийся автобус.

Водитель лишь через некоторое время после торможения автобуса вернулся на борт и только тогда понял всё серьезность случившегося. Он не мог произнести ни слова. Все пассажиры тоже были без слов. Когда Херманн выходил на своей остановке, лишь тогда водитель сказал ему: «спасибо!»