Фото: 59-летняя Лариса Гузеева позировала голышом на морозе

"Морозко-2". Настенька. Улыбайтесь! Всем радостной недели!" – пожелала Лариса Гузеева многочисленным подписчикам своей официальной странички в социальной сети Instagram. На фотографии популярная актриса и телеведущая запечатлена стоящей на снегу за разлапистой сосной. Однако сквозь ветви угадывается обнаженное тело 59-летней артистки, на которое накинуто лишь одно зеленое полотенце.

Поклонники не смогли сдержать эмоций. "Здорово! Наверное после баньки? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Банька хорошей была", "А почему мы из-за елочек выходить не желаем ?", "Ох,чаровница!!!", "Вы молодец! Не предсказуемы! Здорово", "С легким паром и мягким снегом", "Это не Настенька, это морж(иха)", "Почему то Волочкова вспомнилась сразу", "Представляю, как дух захватывает в этот момент! С наступающим!!!" -высказались подписчики.