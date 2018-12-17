Галерея: как богатые и знаменитые жители Эстонии отрывались на супер-рождественской вечеринке
17 декабря 2018, 14:47
Целых три дня самые известные и успешные предприниматели гуляли в концертном зале Saku Suurhall. Ведь именно там уже пятый год подряд проходит рождественский гала-концерт.
Те, кто посетили мероприятие, говорят, что это круче обычного корпоратива.
Анне Вески, как всегда, зажигала по-полной программе. Компанию ей на одной сцене составляла взлетевшая до небес после триумфа на «Евровидении» Элина Нечаева, Smilers и многие другие.
Скорее смотрите галерею самых ярких моментов!