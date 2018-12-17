Галерея: как богатые и знаменитые жители Эстонии отрывались на супер-рождественской вечеринке

Те, кто посетили мероприятие, говорят, что это круче обычного корпоратива.

Анне Вески, как всегда, зажигала по-полной программе. Компанию ей на одной сцене составляла взлетевшая до небес после триумфа на «Евровидении» Элина Нечаева, Smilers и многие другие.