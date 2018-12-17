Пн, 17.12.2018
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  • Галерея: как богатые и знаменитые жители Эстонии отрывались на супер-рождественской вечеринке

Галерея: как богатые и знаменитые жители Эстонии отрывались на супер-рождественской вечеринке

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Целых три дня самые известные и успешные предприниматели гуляли в концертном зале Saku Suurhall. Ведь именно там уже пятый год подряд проходит рождественский гала-концерт. 

Те, кто посетили мероприятие, говорят, что это круче обычного корпоратива. 

Анне Вески, как всегда, зажигала по-полной программе. Компанию ей на одной сцене составляла взлетевшая до небес после триумфа на «Евровидении» Элина Нечаева, Smilers и многие другие. 

Скорее смотрите галерею самых ярких моментов! 

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